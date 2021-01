Confía Thalía que 2021 será mejor

«Vaya sacudida que nos ha dado el 2020. Ha sido un año revelador, donde ha regido el miedo y las ganas de salir adelante al mismo tiempo.

«Toda mi vida he tratado de entretener, de trabajar en hacer pasar un rato agradable al público, en hacer música que proponga, que deje algo entrañable cuando la escuchan.

«Sin saber lo que el 2020 nos traía preparado, sin imaginarme que la música y las redes sociales se convertirían en el escape hacia la distracción en estos tiempos, tuve el tiempo de crear, de volverme más cómplice de todos mis seguidores.

«Encontré la manera de divertirnos juntos sin importar la distancia, sentíamos como que ellos estaban en mi casa y yo en la de ellos.

«Este año, lo que más aprendí y me dediqué a pedir es empatía, pues será la única manera de parar todo, con respeto por el prójimo, estamos enfrentando una nueva vida que debemos respetar, porque ponemos en riesgo a otros, no sólo la nuestra o la de la familia.

«Sé que el 2020 fue un año difícil, hemos tenido que desprendernos de muchas cosas, hemos tenido que cambiar nuestras vidas bruscamente, muchos han perdido sus trabajos, enfrentando muchas carencias, que la salud ha sido lo más vulnerable, que hoy más que nunca nos hemos enfrentado a lo frágil que es la vida, perder seres queridos de esta forma y no poderlos despedir, no poder tener contacto físico, privarnos de abrazos y besos.

«Que mi cariño les llegue hasta donde estén, todo pasará si tenemos fe. Aprendamos de las lecciones que nos pone la vida, por duras que sean.

«Enfrentemos este 2021 con más conocimiento y empatía.

«Gracias a todos los que me apoyaron bajando mis canciones, reproduciendo los vídeos, siguiéndome todos los días.

Desde el fondo de mi corazón, los quiero, y siempre estaré agradecida con Dios por todas las bendiciones que tengo y con el público que siempre está», expresó en su extensa misiva.