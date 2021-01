Comanda DeRozan triunfo de Spurs

DeMar DeRozan anotó 38 puntos para ayudar a que los Spurs de San Antonio superaran el sábado en tiempo extra 125-122 a Minnesota, en el regreso de Karl-Anthony Towns a los Timberwolves.

DeRozan, quien atinó 13 de 23 disparos de campo y 12 de 13 tiros libres, había conseguido 13 puntos después del tercer periodo, y encaminó a San Antonio a su tercera victoria consecutiva gracias a sus acometidas temerarias hacia la cesta.

Dejounte Murray sumó 22 puntos y Patty Mills agregó 21. Ambos aportaron triples oportunos a la causa de los Spurs.

Towns, quien se perdió los seis partidos anteriores por una luxación parcial de la muñeca izquieda, contabilizó 25 puntos y 13 rebotes en 37 minutos. Sin embargo, la racha de derrotas de Minnesota se estiró a siete.

Malik Beasley acumuló 29 puntos, al atinar siete de 11 triples. Su último enceste de larga distancia acercó a los Wolves a tres puntos con 37 segundos por jugarse.

Towns interceptó un balón en el otro extremo. El novato Anthony Edwards avanzó a la cesta pero su pase desesperado terminó en manos de LaMarcus Aldridge.

También ganan Mavericks

Tim Hardaway Jr. logró su mejor estadística de la temporada con 36 puntos, Trey Burke hizo lo propio con 29 unidades, y los Mavericks de Dallas doblegaron el sábado 112-98 al Magic de Orlando.

Luka Doncic aportó otro triple doble, mientras que Hardaway y Burke desempeñaron papeles más destacados de lo habitual para que Dallas se colocara encima de la marca de .500, algo que no había conseguido en esta campaña.

Los Mavs lo lograron pese a carecer de sus titulares Josh Richardson y Dorian Finney Smith, debido a los protocolos de COVID-19. Por la misma razón, tampoco jugó el armador suplente Jalen Brunson.

Ninguno de los tres ausentes volvió con el equipo desde Denver, donde Dallas se impuso el jueves en tiempo extra. El entrenador Rick Carlisle no quiso hablar de cuánto tiempo estarán fuera.

Uno de los tres, quien no ha sido identificado, dio positivo de coronavirus.

Hardaway y Burke lucieron tanto que eclipsaron el segundo triple doble de Doncic en la campaña. Se combinaron para atinar 15 de 21 triples.

El esloveno Doncic, armador estelar, finalizó con 20 unidades, 11 rebotes y 10 asistencias.