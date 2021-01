Cercenan mano a hombre durante asalto

Sujetos armados amagaron a un hombre para asaltarlo, quienes le cercenaron una mano para despojarlo de ocho mil pesos que acababa de retirar de un banco, en hechos ocurridos la mañana de ayer en Ciudad Obregón.

Cabe señalar que horas después la extremidad fue encontrada en la calle Veracruz y 200, luego de que vecinos observaron que unos perros pretendían devorarla.

Juan Pablo, de 35 años, reveló que fue interceptado por los asaltantes cuando arribó a su vivienda ubicada en la calle Veracruz, entre Seis de Abril y 200.

«Me pegaron en la mano con un machete y me hincaron, luego me dijeron no grites, así mismo, se apoderaron del citado efectivo que acababa de retirar de un banco», narró el perjudicado.

El lesionado fue trasladado de emergencia a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General donde quedó bajo observación médica.

Horas después, al filo de las 16:20 horas, en la misma calle Veracruz y 200 fue hallada la extremidad, por lo que de inmediato se alertó a las autoridades.

Mientras tanto peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), al llegar al lugar recogieron la mano y la depositaron en una bolsa para llevarla a la sala de inspección de Medicina Forense y determinar con exactitud si pertenece a la persona asaltada.