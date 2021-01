Buscará Celida López reelección en la alcaldía

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas anunció que buscará la reelección a su cargo en el próximo proceso electoral a celebrarse el seis de junio, siendo la primera vez en la historia de esta capital que ocurre esto.

La presidenta municipal informó al Cabildo su decisión de contender por la alcaldía en las siguientes elecciones y aunque afirmó tiene el derecho constitucional y jurisprudencia suficiente de seguir en el cargo, analizará la decisión de separarse de sus funciones más adelante.

«Tengo la paz y tranquilidad de afrontar un proceso electoral en donde estoy, claro que habrá una valoración, la más importante, la de los ciudadanos. A mí no me asusta la competencia, no me preocupa el proceso electoral, creo que una vez más, vamos a aportarle a esta ciudad algo que es muy valioso en estos tiempos, la disertización (sic) de ideas y argumentos», dijo.

La munícipe, invitó a los diferentes sectores de la sociedad, al gremio académico, analistas y diferentes expresiones a analizar el tema y tomar una decisión democrática sobre dejar o no su cargo.

No tengo ningún problema en hacerlo, pero si creo que si ya decidimos, en esta país, hacer uso constitucional de la reelección, ¿Por qué tendría que separarme de un cargo donde qué mejor juicio que la gente vea y valore el trabajo que estamos haciendo cada día?, cuestionó.

Sin embargo, mencionó que Morena el partido al que pertenece, habrá de definir en proceso interno, quien es la persona que habrá de representantarlos en los próximas elecciones por la alcaldía de Hermosillo.

«A mí no me asusta si alguien más se quiera registrar, todos tienen derecho a participar, y yo soy una más de las personas que lo hará. De resultar favorecida por la encuesta estaré trabajando incansablemente por defender el proyecto que todos emprendimos», finalizó.