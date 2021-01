Bloquean calles vecinos de la Lomas de Madrid

Vecinos de la colonia Lomas de Madrid ubicada al norte de Hermosillo, bloquearon la calle Monteverde a la altura de la Villa Hidalgo, en protesta por una fuga de aguas negras la cual tiene aproximadamente una semana y no ha sido reparada por Agua de Hermosillo.

Los afectados manifestaron que acudieron a esto ya que no han recibido respuesta por parte del organismo operador, pese a que se ha reportado en varias ocasiones y hasta la fecha no han acudido a reparar.

La fuga se ubica entre la banqueta y guarnición en la esquina de las calles Huasabas, número 343 y Monteverde, misma que también ha traspasado hacia el interior de la vivienda ubicada en ese punto, afectando a los propietarios, así como a vecinos de los alrededores por los fuertes olores que emanan de ella, ya que el drenaje recorre varias calles hacia el sur y poniente de la ciudad.

“La gente ya está harta porque se ha reportado muchas veces, les hemos mandado fotos y no han venido a repararla y nos dieron folio, pero este no va a venir a reparar esa fuga que a la fecha seguimos viéndola. Hay mucho adulto mayor que les está afectando la garganta por la peste… si así con tapabocas no soportamos, aún dentro de las casas está insoportable la peste”, dijo Miguel Ángel Fuentes.

Señaló que son familias de dos colonias las afectadas por esta fuga, ya que las aguas negras recorren hacia el poniente desde la Monteverde hasta la López del Castillo y de la Huásabas hasta el sur.

Luego de varias horas, personal de Agua de Hermosillo se presentó en el lugar para hacer las reparaciones del tramo afectado, para lo cual tuvieron que destapar dos alcantarillas y sacar los desechos de basura que obstruían la rejilla, y dejar correr las aguas negras para poder cerrar la válvula y rehabilitar el tubo dañado.