Aumenta demanda de pruebas de detección de Covid

Un llamado a la comunidad para que lleven a cabo medidas preventivas contra el COVID y tener empatía con todos los trabajadores de Salud que luchan diariamente para combatir el virus, realizó Alejandro Chávez Meneses.

El administrador del Centro Anticipa de detección de COVID-19, ubicado en la Arena Sonora recalcó que durante la contingencia el ritmo de trabajo no ha disminuido y el flujo de pacientes va en aumento, por lo que hace un llamado a disminuir la movilidad para evitar más contagios de Coronavirus.

Compartió que ha sido muy difícil alejarse de sus seres queridos para evitar ponerlos en riesgo, sin embargo, dijo, la responsabilidad debe imperar y mantenerse el distanciamiento social para disminuir la contingencia.

“Queremos ver a gente que hace mucho que no vemos y no podemos hacerlo, siento mucha responsabilidad también al estar aquí en Anticipa, cada día vemos muchas personas y tenemos que estar al pie del cañón”, resaltó.

A su familia, amigos y pacientes a diario les dice que lo más sencillo para unirse a la lucha con el Covid es llevar a cabo las medidas preventivas, tales como uso correcto de cubrebocas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos. Otra recomendación muy importante es no realizar reuniones.

“Sé que es difícil, imagínate nosotros que estamos aquí, sé que es difícil no poder ver a la familia, porque esta pandemia nos cambió de un momento a otro, entonces le pido a la gente que tenga consideración con nosotros”, apuntó.

Expresó que su deseo es que esta situación termine pronto ya que han sido meses muy difíciles, “ahora tenemos que salir y hacer una rutina muy diferente a la que teníamos. Yo les pido responsabilidad en esta pandemia, que continúen cuidándose, que tomen las medidas necesarias como usar cubrebocas, que es una herramienta indispensable en esta pandemia, esto no ha terminado”, puntualizó.