Arrasan mexicanos con boletos para Qatar 2022

La afición del Tri va que vuela otra vez para campeona del mundo en Qatar 2022.

Los boletos más económicos de Hospitality para la próxima Copa el Mundo, mismos que se liberaron ayer a medio día en la página oficial de MATCH Hospitality de la FIFA, cuando se había anunciado que sería hasta el 1 de febrero, ya se agotaron.

El precio de cada boleto en la sección MATCH Club, que es la más económica, salía en 950 dólares (19 mil 200 pesos aproximadamente), y ya no se puede conseguir boletos para ningún de los tres partidos de México en separado, ni por serie de primera ronda, incluso, ya no hay en este momento boletos para los Octavos de Final.

Dicho nivel de Hospitality brinda un boleto de Categoría 1, además de tener acceso a bebidas y alimentos dos horas previas al duelo, entre otros amenidades como estacionamiento, regalos, etc.

Curiosamente sí se pueden encontrar todavía boletos para juegos en solitario o en series de países como Francia, Brasil, Argentina, Alemania entre otras potencias.

El director global de relaciones corporativas de MATCH Hospitality, José Luis Font, reveló que México ha sido el país que más adquirió boletos de Hospitality en los últimos tres Mundiales (Sudáfrica, Brasil y Rusia).

«Logré comprar para los tres de México, pero un amigo ya no alcanzó», dijo Erick, quien fue acompañado de su esposa e hijo el pasado Mundial de Rusia

«Me tendré que esperar a la Lotería a ver si tengo suerte para conseguir de mi familia».

Actualmente sí hay boletos de la segunda categoría que es la MATCH Pavillion y MATCH Business Seat, que tienen mejores amenidades, incluso uno en palco, pero el precio de ambas es de mil 900 y tres mil 50 dólares por juego en primera ronda.