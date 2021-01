Arranca con triunfo el club Mazatlán FC en la Liga MX Femenil

Vencen 2-1 a domicilio al Querétaro, mostrando que tienen un equipo más compacto y aguerrido, que ya no quiere ser comparsa, como ocurrió la campaña pasada

Mazatlán dio la primera campanada del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil al vencer 2-1 a domicilio al Querétaro, mostrando que tienen un equipo más compacto y aguerrido, que ya no quiere ser comparsa, como ocurrió la campaña pasada.

La clave de esta primera victoria fue el empuje que puso el conjunto dirigido por Miguel Hernández, que peleó a lo largo de los 90 minutos, sin dejar de correr y presionar a las locales.

El cuadro morado abrió el marcador, de manera temprana, por conducto de Melisa Ramos, quien al minuto 9 tomó mal parado al cuadro de casa y con un disparo cruzado venció a la arquera Diana García.

Las pupilas de Carla Rossi se reagruparon y no tardaron en encontrar el empate dos minutos después, con una anotación de Maritza Maldonado.

Las queretanas trataron de mantener a raya a las visitantes, buscando controlar el balón y sin dejar que se adueñaran del mediocampo.

Para el complemento los regaños de la entrenadora Rossi se hicieron evidentes, pues a cada momento le pedía a sus jugadoras que no regalaran espacios. El encuentro se cerró y Mazatlán niveló las acciones, presionando para que el partido no terminara empatado.

Al minuto 86, con un tiro libre, Magaly Cortés cobró con excelente técnica para darle la victoria de manera agónica al cuadro morado.

Antes de que terminara el tiempo reglamentario, la anotadora del gol sufrió un fuerte golpe, pero el tema no pasó a mayores.

Todavía al minuto 91, Lizette Rodríguez disparó en el área, pero el balón pegó en el poste y en el contrarremate sus compañeras no pudieron encontrar la igualada, para hacer más dramático el final.

Mazatlán amanece hoy con sus tres primeros puntos, mientras que el Querétaro tendrá que hacer muchos ajustes en su parado táctico.