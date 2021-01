Apuesta Alfonso Durazo por la educación

El precandidato de Morena al gobierno de Sonora sostiene que la educación es el mejor equilibrador social de las desigualdades

Vamos a diversificar la educación superior aquí en Navojoa y vamos a empezar por crear la carrera de Enfermería y todas aquellas carreras vinculadas con el impulso que requiere la consolidación de la agroindustria aquí en la ciudad, declaró Alfonso Durazo Montaño.

“Voy a transformar el estado desde las aulas y la educación va a tener una extraordinaria prioridad… pero esto va a ser un esfuerzo a nivel estatal. Por mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la educación es el mejor equilibrador social de las oportunidades”, aseveró el precandidato de Morena al gobierno de Sonora.

De gira por el sur de la entidad, en conferencia de prensa con medios locales, reiteró la urgencia de dar un impulso estelar a la agroindustria del Valle del Mayo, ya que con la entrada del Tratado México-Estados Unidos-Canada (T-Mec), Sonora tiene que agregar mil 800 millones de dólares en componentes regionales, que pueden ser aprovechados con el potencial del valle.

Respecto a la mejora del servicio de los servicios públicos, sugirió la creación de dos ejes de transportación con calidad Metrobús, que serán la semilla de un transporte público con cobertura municipal. Así como la incorporación de Navojoa al Programa Nacional de Mejoramiento Urbano de Sedatu el próximo año para llevar obras infraestructura a la sociedad.

Necesario un hospital

En el tema de la salud, Durazo Montaño manifestó que se promoverá la construcción del primer hospital del Instituto para la Salud y el Bienestar (INSABI) en Navojoa para que la gente no tenga que trasladarse a Obregón o a Hermosillo.

Añadió que la promoción de energía solar tendrá un protagonismo especial en Navojoa, que tiene ventajas competitivas frente a otras ciudades del estado. El objetivo es proporcionar energía eléctrica generada a pequeñas poblaciones alejadas de los centros urbanos.

“No voy a construir elefantes blancos. No voy a competir con la vanidad de gobernadores anteriores que quisieron dejar su marca a través de una obra grandiosa. Yo no voy a construir estadios para darle plusvalía a la tierra colindante. No. Yo voy a dejar la marca de otra manera: con un gobierno honesto, eficiente, transparente y socialmente comprometido”, concluyó.