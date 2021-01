Aplazan juego Rayados-León

Rayados presentó un brote de coronaviruscon al menos dos casos confirmados por el entrenador Javier Aguirre, en este caso Stefan Medina y Avilés Hurtado

El partido entre Rayados y León, programado para este sábado, se aplazará debido a los contagios de Covid-19 presentados en el equipo de Monterrey.

Una fuente de la Liga MX informó que es un hecho el aplazamiento del partido.

«Ya es un hecho, se pospone», dijo la fuente.

Todo indica que el partido se pudiera jugar el martes, pero la Liga MX lo hará oficial en las próximos horas o días.

Rayados presentó un brote de Covid-19 con al menos dos casos confirmados por el entrenador Javier Aguirre, en este caso Stefan Medina y Avilés Hurtado.

También se supo extraoficialmente que Rogelio Funes Mori sería otro de los contagiados, así como Aké Loba.

No entrenaron este martes, que se le realizaron pruebas a los jugadores, por sospecha de contagio, Maxi Meza, César Montes, el mismo Funes y Loba, así como los ya confirmados Medina y Hurtado.

Ha trascendido que también hay varios contagios en la Sub 20 y Sub 17 y en miembros de staff del equipo mayor y las filiales.