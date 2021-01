Amplían horario en el servicio de transporte

Señalan que es necesario esta prestación para garantizar el retorno seguro a casa de trabajadores que utilizan este medio y terminan su jornada de noche

La Unión de Usuarios de Hermosillo celebró la ampliación del horario de transporte urbano durante la emergencia por código rojo, para garantizar el retorno seguro a casa de trabajadores que utilizan este medio y terminan su jornada a las ocho de la noche.

También urge la integración de más unidades a las 19 rutas, sobre todo «en las horas pico» para evitar que circulen unidades llenas cuando el aforo permitido es del 25 por ciento, ante el repunte de contagios por Covid-19 en el transporte público, así lo expuso el dirigente de la asociación, Ignacio Peinado Luna.

«Es muy importante la salud y seguridad de los usuarios; en ese sentido, urge mucho el que se integren el mayor número de unidades a las rutas, ya que en este momento, los camiones que están circulando son insuficientes y esto se refleja en el servicio», dijo.

Peinado Luna mencionó que hay 70 u 80 camiones parados en el Centro Pernocta de Hermosillo, a la espera de la instrucción de las autoridades del Estado para salir a prestar el servicio y con ello mejorar las frecuencias, para que no circulen llenos en esta contingencia sanitaria.

El transporte público es una actividad esencial, subrayó, por lo tanto la autoridades debe enfocarse en eso y no escatimar recursos ni medios para fortalecerlo.

«La prioridad es la salud y seguridad de los usuarios. Si no integran más camiones es solamente una intención, pero en el momento que metan más unidades sí podemos lograr que por lo menos vaya a un 50 por ciento de aforo al interior de las mismas siendo realistas; de tal suerte que las autoridades deben actuar en consecuencia», finalizó.