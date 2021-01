Alzan deportistas la voz por Jana Gutiérrez

Con el hashtag #NoEstásSolaJana el mundo del deporte en México respaldó a la jugadora del América, Jana Gutiérrez, luego de las amenazas de muerte que recibió en redes sociales.

«El futbol femenil está luchando porque se les reconozca y cuando vi el tema en las redes y las agresiones y amenazas que Jana recibió me puse a pensar en lo que me pasó en su momento, me puse en su lugar, sé lo que se siente y creé esta empatía con ella. Me escribían que quien me viera en la calle y me rompiera una pierna pagarían por eso.

«El deporte te lleva por algo positivo para sentirte bien, damos lo mejor de nosotras y daño psicológico puede ser muy fuerte porque hiere, porque te asusta saber que te tienen vigilada.

«La postura que tuvo el América femenil dando su respaldo a la jugadora y mucha gente que se ha sumado contra el ciberbullying debemos de tomar conciencia en que deben de parar este tipo de agresiones, se me hace muy triste en que podemos recibir amenazas de muerte porque hacemos lo que nos apasiona», expresó la doble medallista olímpica Paola Espinosa.

El seleccionado nacional Diego Reyes apoyó a la jugadora mexicana a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

«Todo mi apoyo para @gtz_jana !! Cosas como esta no pueden seguir pasando en nuestro país , invito a las mujeres a alzar la voz y a los hombres a entender que sin las mujeres no somos nada! RESPETO!!! #NoEstásSolaJana», escribió el jugador de Tigres.

La jugadora de León e hija del ex futbolista Manuel Vidrio, Nailea Vidrio, mostró su sororidad a su compañera de profesión.

«Increíble que las mujeres sigamos viviendo con miedo en pleno 2021. Es momento de que todas alcemos la voz. #NoEstásSolaJana @gtz_jana», escribió Vidrio.