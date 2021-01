Alumnos del Cobach van a concurso mundial

Tras obtener el Segundo Lugar Nacional, la Escudería Element, categoría Profesional de Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Reforma, participará en la Final Mundial del Desafío STEM F1 in School que tendrá como sede Reino Unido.

Víctor Mario Gamiño Casillas, director general del Cobach, informó que la contienda será del 4 al 8 de junio de 2021 y debido a la Contingencia del COVID-19 se realizará en modalidad virtual, a través de Zoom y una aplicación interactiva exclusivamente hecha para el evento.

La Escudería Element del plantel Reforma está integrada por Ivana Yaneth Islas López, Rosaly Valdez Rentería, Samuel Vilches Andrade, Guillermo Tequida Salas, Beatriz Guadalupe Lara Encinas y José amado Valenzuela Pierre. Sus maestros mentores son: Juan Pablo Cárdenas Molina y Jesús Carrasco Mendoza.

“Reconocemos el entusiasmo de nuestros jóvenes y el profesionalismo de sus docentes, quienes han logrado sumar sus esfuerzos para llevar en alto el nombre de Sonora y de México a nivel mundial”, resaltó Gamiño Casillas.

En esta edición, y como parte de los beneficios del costo de la inscripción, los equipos participantes serán asesorados por alumnos de las escuderías de Australia, quienes los acompañarán en todo el proceso a desarrollar. Los integrantes de la Escudería de Australia lograron batir el record mundial en 2016, dejando la marca de 0.916 segundos.

“Además, recibirán una serie de capacitaciones, tanto institucionales como por parte de la Fundación Persiste A. C. para asegurar un mejor desarrollo de la Escudería al momento de enfrentarse al resto de los equipos de países como Inglaterra, Japón, España, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Chipre, Irlanda del Norte, entre otros”, añadió.

La competencia se realizará en torno al Grand Prix, por lo que los alumnos tendrán oportunidad de contar con la experiencia de la F1 a distancia. El Desafío FI in School es un Programa para diseñar, analizar, fabricar, probar y correr un auto miniatura en una pista de 20 metros. El carrito es impulsado por CO2 y debe alcanzar velocidades por debajo del segundo.