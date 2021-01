Alertan por estafas en ventas de tanques de oxígeno

La Unidad Cibernética en Sonora emitió alerta preventiva ante posibles estafas en línea con la venta y renta de tanques de oxígeno para uso medicinal e informó sobre empresas del rubro que están autorizadas para vender este producto para proteger a quienes requieran de este servicio, que durante la actual emergencia sanitaria es de primera necesidad.

Diego Salcido Serrano, director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, durante la primera edición de “Martes de Ciber Seguridad”, transmitido a través del Facebook Live Unidad-Cibernética-SSPSonora, detectó que en otras ciudades, sobre todo en la Ciudad de México se está presentando esta modalidad de fraude.

Dijo que por ser considerado este producto, en estos momentos, como de primera necesidad por el número de pacientes de Covid-19 que se complican, la Secretaría de Seguridad Pública busca prevenir que los sonorenses sean víctimas de engaño.

“El público ha recibido ofertas de tanques de oxígeno por debajo del precio del mercado y con supuesta disponibilidad de inmediato, donde el vendedor ofrecía por una cantidad mínima del costo real entregar el tanque en menos de dos horas en su domicilio, previo un pago bancario o transferencia, resultando ser un fraude”, expuso.

Estos engaños se realizan en publicaciones en redes sociales o por medio de mensajería instantánea de telefonía celular. Al 5 de enero del presente año en la Ciudad de México esta modalidad registró 290 reportes y se detectaron 13 sitios falsos que se dedicaban a este tipo de venta, mismos que ya han sido suspendidos, explicó.

En forma permanente por instrucciones del secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, se emite información preventiva a través de la Unidad Cibernética como parte de la campaña #NoCaigas mediante la cual alerta sobre las nuevas formas de operar de los delincuentes.

Salcido Serrano hizo un llamado a los sonorenses a no dejarse engañar y presentó algunas de las empresas del rubro autorizadas para comercializar estos equipos en Hermosillo, Nogales, Magdalena, Moctezuma, Caborca, Huatabampo, Ciudad Obregón y Navojoa para orientar a las y los sonorenses para que hagan una compra o renta segura.

Recomendó que antes de hacer algún movimiento se debe verificar si es un negocio autorizado, registrados en la sección amarilla y no irse con los primeros resultados al hacer una búsqueda en internet.

El funcionario de la SSP señaló que a la fecha, en la Unidad Cibernética no se tiene conocimiento de que esta situación se haya presentado en el estado o que se haya generado alguna denuncia por este motivo.