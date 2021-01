Advierten por fraudes al comprar tanques de oxígeno

Anuncian venta y renta de los tanques, sin embargo las plataformas son usadas para robar datos personales, bancarios y contraseñas, advirtieron autoridades

Los delincuentes se han aprovechado de la necesidad de cientos de personas por adquirir tanques de oxígeno ante la pandemia por Covid-19.

La Policía alertó sobre páginas de internet y publicaciones ficticias en grupos de redes sociales donde se anuncia la venta y renta de estos tanques a bajo precio, pero que resultan ser plataformas usadas para el robo de datos personales, bancarios y contraseñas.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la dependencia ha recibido denuncias al respecto.

Las víctimas les relataron que tras hacer su pago vía electrónica, el supuesto vendedor no se vuelve a poner en contacto e incluso las bloquean de distintos medios de contacto.

Esto llevó a la Policía a investigar al respecto y descubrió el modus operandi de los estafadores, quienes usan en sus publicaciones logotipos parecidos a los de marcas reconocidas para provocar confianza en el consumidor.

«Este tipo de fraudes se da a través de los formularios que se piden llenar con datos personales, de contacto y tarjetas bancarias», detalló la dependencia.

Para prevenir que sean víctimas de delitos, la Secretaría recomendó a la población que antes de comprar algún producto en Internet, verifiquen la autenticidad de las publicaciones con la URL de la página web que debe tener la letra «s» al final del http o el candado de seguridad.

Otro tip, es que se revise el perfil del vendedor, su ortografía, las fotografías de los productos y la dirección física de la empresa.

«También es importante evitar seguir links que vengan incrustados en correos electrónicos, y más aún si estos llegaron a la bandeja de spam; no confiar en páginas que cuenten con ventanas emergentes con contenidos ajenos a la principal o con anuncios llamativos de supuestos premios».

Por último, piden no depositar a cuentas bancarias sospechosas «ni dar su número de tarjeta, nip o de seguridad, a través de las páginas web».