Advierten por alto riesgo de contagio por Covid

En estos días es muy probable que algunas de las personas en la calle estén contagiadas, por lo que se prevé un aumento de casos que ayer causaron 20 decesos y 297 nuevos casos

Por el alto nivel de positividad actual, es muy posible que en estos días algunas de las personas con las que uno tenga contacto en sus salidas a la calle, estén contagiadas por el Covid-19; salir es un gran riesgo, y aún más para los vulnerables de la familia, expresó el secretario de Salud en Sonora, Enrique ClausenIberri.

Después de confirmarse 20 defunciones y 297 nuevos casos por Covid-19 en la entidad, el detalló que actualmente no se está en una situación normal, sino en medio de una pandemia y parece que a muchos les cuesta entenderlo.

“Una sola persona contagiada con el virus, provocó una pandemia mundial y paralizó al mundo ya por un año, ahora imagina miles de personas propagando el virus al mismo tiempo; ¿Por qué es importante que te resguardes y te protejas? Imagina que hay una sola persona contagiada, y esta persona sale regularmente, al súper, a fiestas, a eventos sociales, por ejemplo, en cinco días lograría contagiar de dos a tres personas y en 30 días ya tendríamos una comunidad de 406 personas con el Covid-19”, comentó.

ClausenIberri, explicó que, estas 406 personas contagiadas que, muy seguramente no viven solas, sino con sus hijos, esposa o esposo, madre, padre o hasta abuelas y abuelos quienes son una población susceptible para que el Covid -19 se convierta en una enfermedad grave.

Ahora, dijo, si se reduce a la mitad las salidas, y solo hacerlo para lo indispensable, dejando de ir de compras y a fiestas, el porcentaje de contagio reduciría a 1.5 personas en cinco días, lo que tendría una repercusión de 15 personas contagiadas en 30 días.

“Por eso es vital que reduzcas tu movilidad, que salgas solo a lo necesario, que no retes al virus, que no te creas invencible. Estamos en el momento de máxima transmisión del virus, las camas están llegando al máximo de ocupación; valora tu vida, la vida de tus seres queridos, protégete. Tomemos la decisión de atacar al COVID-19. Por piedad, evitemos más muertes”, reiteró.

En cuanto a los datos estadísticos de este domingo, se confirman 20 decesos en 12 hombres y ocho mujeres residentes de: Agua Prieta y Nogales cinco cada uno; Cajeme y Puerto Peñasco tres cada uno; Altar, Navojoa, Cananea y Gral. Plutarco Elías Calles uno cada uno; acumulándose cuatro mil 68 defunciones.

Se suman 297 nuevos casos en 156 mujeres y 141 hombres, residentes de Hermosillo 159; Huatabampo y Caborca 22 cada uno; Cananea 19; Cajeme 16; San Luis Río Colorado y Nogales 10 cada uno; Puerto Peñasco ocho; Baviácora seis; General Plutarco Elías Calles cinco; Álamos, Empalme, Guaymas y Navojoa tres cada uno; Pitiquito y Agua Prieta dos cada uno; Aconchi, Sahuaripa, Ures y Carbó uno cada uno, acumulándose 51 mil 215 casos.

Se confirmaron nueve casos pediátricos, en cinco niñas y cuatro niños, acumulándose 939 casos y un caso en una mujer embarazada, para un total de 378.De los 297 casos confirmados de este domingo, 17 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.