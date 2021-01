Advierten de peligro de personas asintomáticas; llevan el Covid a sus casas

El secretario de Salud lamentó el aumento en los contagios que ayer sumaron 232 casos y 26 decesos para un total de 51 mil 696 contagios y cuatro mil 114 fallecimientos

Los casos asintomáticos puede ser los más peligrosos transmisores del Covid-19, ya que de cada 100 pruebas que se hacen, 60 son positivas, enfatizó el Secretario de Salud en Sonora, Enrique ClausenIberri, al confirmar que este martes se presentaron 26 decesos y 232 nuevos enfermos, con los que se acumulan cuatro mil 114muertes y 51 mil 696 contagios.

El funcionario estatal, señaló que la ocupación hospitalaria en la entidad va a la alza con un 84 por ciento los hospitales privados y más del 60 por ciento los públicos, donde el mayor número de enfermos son adultos mayores, y aún no se han visto todas las consecuencias de las fiestas decembrinas.

“Si en diciembre fuiste a fiestas y posadas, te recomiendo que te aísles para que no pongas en riesgo a los demás. Hazlo por tu familia y para asegurarte que todavía no estás contagiado y silo estás, que no sigas propagando el virus”, dijo.

En el informe diario que se presenta de la enfermedad, detalló que los fallecimientos se presentaron en 19 hombres y siete mujeres, residentes de Hermosillo 16, Agua Prieta tres, Caborca y Cajeme dos cada uno, Navojoa y Puerto Peñasco uno cada municipio.

También se confirmaron232 nuevos contagios en 123 mujeres y 109 hombres, residentes de Hermosillo 140, Cajeme 36, Guaymas 22, Empalme 11, Puerto Peñasco seis, Navojoa y Nogales cuatro cada uno, San Luis Río Colorado tres, Rayón dos, Ures, General Plutarco Elías Calles, Magdalena y Bácum uno cada uno.

Este día no se confirmaron casos pediátricos, y se confirmó tres casos en mujeres embarazadas para un total de 384. De los 232 nuevos enfermos, 27 son trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento se han realizado 94 mil 877 pruebas rápidas, de las cuales 51 mil 696 han salido positivas, y 46 mil 181 se han descartado; 11 mil 69 pacientes han presentado cuadros leves del virus: dos mil 435 están activos, ocho mil 634 en seguimiento terminado, y 35 mil 995 se han curado; 518 se encuentran hospitalizados, 190 de ellos estables, 229 graves, y 99 en estado crítico.

Este martes también fueron dados de alta 22 pacientes, para un total de 44 mil 629 personas recuperadas a la fecha.