Abordarán el tema Covid-19 en la serie «Sex and the City»

Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes deberán lidiar con la pandemia de la Covid-19 en la esperada continuación de Sex and the City.

Sarah Jessica Parker, intérprete de Carrie, dijo a la revista Vanity Fair que los guionistas de la serie incluirán la contingencia sanitaria por el coronavirus a la trama.

«Obviamente, la Covid-19 será parte de la historia porque estos personajes viven en Nueva York (una de las ciudades estadounidenses más afectadas)», dijo la actriz a la revista Vanity Fair.

«¿Cómo ha cambiado esta situación las relaciones, una vez que a los amigos no los puedes ver? Tengo mucha fe en que los escritores examinarán todo eso».

A principios de enero se confirmó el regreso de Sex and the City, una de las series de HBO más exitosas.

El futuro proyecto, que se transmitirá por la plataforma HBO Max, será una serie limitada que llevará por nombre And Just Like That.

La producción contará con las actuaciones de tres de las cuatro actrices originales: Parker, Cynthia Nixon (Miranda) y Kristen Davis (Charlotte).

Kim Cattral, quien encarnó a Samantha en la versión original, no volverá a la historia, pues no mantiene una buena relación con Parker.

La continuación de Sex and the City explorará la relación de este grupo de amigas y sus complicadas vidas, ahora a sus 50.

«Creo que Cynthia, Kristin y yo estamos muy emocionadas por el tiempo que ha pasado. ¿Quiénes son estas mujeres en este mundo actual? ¿Se adaptaron? ¿Qué papel han jugado?

«¿En qué se han quedado cortas como mujeres, como amigas, y cómo van encontrando su camino? ¿Se movieron por impulso? ¿Son como esas personas que están confundidas, amenazadas y nerviosas por lo que está sucediendo en el mundo? Tengo mucho curiosidad y emoción por ver cómo los escritores imaginan a estas mujeres hoy», agregó Parker a la publicación.

Se espera que a finales de la primavera comience la grabación de los 10 episodios de media hora de duración, en Nueva York, con Michael Patrick King como showrunner y guionista principal.

«El grupo de guionistas es increíblemente diverso, de una forma emocionante», sostuvo la protagonista.