Vuelca pipa cargada con combustible en la carretera México 15, en Guasave, Sinaloa

El conductor de la pesada unidad sufrió un accidente 200 metros antes de llegar a la caseta fitosanitaria

Una pipa que circulaba de sur a norte por la carretera Internacional, cargada con 62 mil litros de naftalina, sustancia derivada del petróleo, terminó volcada a 200 metros antes de llegar a la caseta fitosanitaria de Guasave, Sinaloa.

La pesada unidad era conducida por César Enrique «N», con domicilio en el estado de Chihuahua, quien fue ingresado de emergencia al Seguro Social de Guamúchil.

El testigo quien circulaba por la carretera México 15 acompañado por su familia, cuando en el kilómetro 128 se percató que por el lateral derecho una nube de polvo surgía de una pipa, y alcanzó a distinguir a un hombre, al parecer herido, que intentaba subir a la carretera, pero no lo lograba por sí solo, fue entonces que detuvo su curso y en su afán de ayudarlo, lo subió a su camioneta y retornó con dirección a Guamúchil, pero al darse cuenta que el brote de sangre no cesaba por heridas en su cabeza y rostro, apresuró el paso, pero ante el exceso de velocidad, César «N» le pidió que no arriesgara su vida ni la de su familia, pues él se encontraba bien.

Fue minutos antes de llegar al IMSS que perdió el conocimiento y fue ingresado para recibir atención médica.

La zona fue acordonada y la situación se encontraba controlada, pero el riesgo seguía latente al detectar el derrame del líquido flamable, por lo que se solicitó el apoyo de Bomberos, quienes realizaron una inspección en el lugar e intentaron hacer unos taponamientos, pero en la unidad de los tragahumo carecía del equipo para llevar a cabo las maniobras.

Ante la emergencia, el departamento de Bomberos de Los Mochis se ofreció a facilitar las herramientas de requerirse.

El comandante y también subdirector de Protección Civil dijo que se tenía el control, pero en estas situaciones una imprudencia, como el pasar alguien fumando o generarse una chispa, pudieran ser catastrófico, por lo que recordó que al haber accidentes la colaboración de la ciudadanía es fundamental.