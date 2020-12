“Truena” alcaldesa contra planta tratadora

Expone alcaldesa lodos fecales que desecha la PTAR

La presidenta municipal, Celida López Cárdenas continuó con la historia de «terror», de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Hermosillo (PTAR), cuya concesión consideró es un convenio mañoso que lucra con el dinero de los ciudadanos.

Mediante un vídeo en sus redes sociales, la alcaldesa evidenció el mal funcionamiento de la misma, con los llamados «lodos» que genera el desfogue del agua contaminada y que calificó como un cochinero.

Señaló que la empresa Tiar que tiene la concesión por 18 años, no ha cumplido con el manejo adecuado de residuos fecales que se extraen del tratamiento de aguas negras, y que ocasionan una enorme contaminación al medioambiente.

«Le estamos pagando a la concesionaria para que estos lodos por supuesto no estén aquí, deberían estar dentro del relleno sanitario. Dentro de su tarifa de operación contempla que deben de trasladar estos lodos y evitar está enorme contaminación al medio ambiente», dijo López Cárdenas.

La munícipe, enfatizó que la empresa no ha cumplido, por el contrario, contamina el suelo, subsuelo y el aire; por lo tanto, su operación resulta muy cara y deficiente, por lo que buscarán cancelar la concesión.»No más contratos corruptos. Ya se les acabó», recalcó.