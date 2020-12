Suspende eventos Coesprisson para frenar contagios

Tanto en Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta y Guaymas se suspendieron actividades al detectarse que incumplían con las medidas preventivas para evitar contagiosporCovid

Con la finalidad de mitigar los contagios de Covid-19 en la entidad, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coesprisson) de la SS, realizó este fin de semana, operativos de cumplimiento de protocolos sanitarios en antros, bares, cantinas, casinos, vendedores ambulantes y locales de eventos, donde suspendió varios eventos.

La titular de la Coesprisson, Laura Lorena Robles Ruiz, indicó que se constató que dichos establecimientos cumplieran con el aforo permitido, así como la implementación de las medidas sanitarias preventivas de contagios, establecidos ante la contingencia por Covid-19.

Precisó que se suspendieron eventos sociales en Hermosillo y Cajeme, por no cumplir con aforo, horario, protocolos sanitarios ni sana distancia, siendo en el primer municipio una graduación de preparatoria privada, que se celebraba en un local de eventos sociales en “Las Minitas”, un evento en La Huerta de Pavlo y una posada en la colonia López Portillo.

Señaló que en Hermosillo, el pasado 4 de diciembre, se revisaron 14 establecimientos, de los cuales resultaron suspendidos por no cumplir con las medidas requeridas: Orus Casino, Casino Jak Hermosillo, Casino Imperial, La Habana, La Habana II, La Mansión, Nova, Jakarta, Light y Agaves.

Suspenden boda en Cajeme

Puntualizó que en Cajeme, se suspendieron por no cumplir con los protocolos sanitarios los casinos: Casino Central y Casino Yak, así como una boda que se celebraba en el Club de Golf Obregón.

Además, en la ciudad de Agua Prieta se suspendió a Guau Guau Show Girls, Mi Casino, La Cervecería y Sheve Shop.

Robles Ruiz dijo que en el puerto de Guaymas, el Restaurant-Bar Maukaa suspendió actividades de forma voluntaria al no realizar protocolos sanitarios, y en La Bartina 64, se suspendieron actividades o trabajos, por no respetar protocolos Covid, falta de uso de cubre bocas, no respetar la sana distancia y exceder el aforo permitido.

La Secretaría de Salud, hace un llamado a la población a no realizar eventos sociales, ya que pudieran ser suspendidos por el personal de Coesprisson, cumpliendo con su labor de buscar mitigar contagios de Covid-19 en la entidad y salvar vidas.

Por último, señaló que la ciudadanía puede hacer sus denuncias de establecimientos que no estén cumpliendo con los protocolos sanitarios, ya sean negocios, tiendas de conveniencia, fiestas clandestinas, etcétera, ante la autoridad municipal de Inspección y Vigilancia, o bien, a la Policía local.