Supera Warriors a Pistones 116-106

Stephen Curry anotó 31 puntos y Andrew Wiggins agregó 27 para ayudar a que los Warriors de Golden State superaran por 116-106 el martes a los Pistones de Detroit, que no han ganado.

Los Warriors, plagados de lesiones, han ganado dos compromisos consecutivos tras perder los primeros dos por un total de 65 puntos. El momento decisivo de este último triunfo ocurrió cuando Curry estaba en la banca.

Una clavada del novato James Wiseman antecedió a un triple de Wiggins para concluir una racha de 12-0 que le dio ventaja de 98-89 a Golden State en el cuarto periodo.

Jerami Grant lideró a los Pistones con 27 unidades.

Los Warriors no cuentan con sus estrellas Klay Thompson (tendón de Aquiles derecho) y Draymond Green (pie derecho), pero ahora Detroit tiene sus propios problemas de lesiones.

Blake Griffin ingresó al protocolo de conmoción cerebral y no disputó la segunda mitad, en tanto que el novato Killian Hayes salió con un esguince en el tobillo derecho.

Los Pistones estaban arriba 89-86 en el cuarto periodo, antes de que Wiggins empatara el juego con su triple. La clavada de Wiseman que le dio ventaja a los Warriors de seis puntos provocó que varios jugadores que estaban en la banca brincaran de alegría. Curry lanzó una toalla al aire tras el triple de Wiseman momentos después.