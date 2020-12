Sueñan en Tigres con Mundial de Clubes

Los mexicanos Javier Aquino y Carlos Salcedo no ocultaron su deseo de jugar en Qatar

Qatar ya está a la vista para los Tigres y no se puede desaprovechar, coincidieron los jugadores felinos.

En la conferencia previa a la Final de Concachampions, los mexicanos Javier Aquino y Carlos Salcedo no ocultaron su deseo de jugar un Mundial de Clubes.

«Es una motivación para nosotros como grupo. Creo que hemos buscado durante estos últimos años llegar en estas instancias e ir a un Mundial de Clubes, poder representar siempre al Club Tigres de la mejor manera. Tigres es un equipo grande y por ende debe de estar siempre en los torneos más importantes, para nosotros es una motivación y trataremos de conseguirlo», dijo Aquino.

Por su parte, «El Titán» espera cumplir un sueño personal, que es jugar un Mundial de Clubes, pero antes, dijo, deberán vencer a Los Ángeles FC.

«En lo grupal es en lo primero que me enfoco, es algo que nunca se ha conseguido en Tigres, es una espinita clavada que tenemos y representa mucho, en lo personal, que lo dejo a segundo término, siempre lo dije, que he tenido ganas de jugar un Mundial de Clubes, es algo en lo que me he visualizado y representaría algo muy lindo y otro sueño cumplido», expresó Salcedo.

Sobre la clave para lograrlo, ambos jugadores apuntaron a la estabilidad emocional y como consecuencia la experiencia felina en partidos de esta naturaleza, sin olvidar que no hay VAR en la competencia.

«Es una Final diferente, pues no hay partido de ida y vuelta, es a un juego el día de mañana, pero tenemos la suficiente experiencia en partidos pasados, en eliminatorias pasadas y en instancias finales. Tenemos un grupo experimentado que sabemos manejar las emociones, en este tipo de juegos la concentración juega un rol grande, y estamos listos, queremos dejar todo por el título», comentó Aquino.

«El mantener esa estabilidad emocional y seguir por la misma línea, si bien todos los partidos han sido así o se han salido de control, tiene que ver un poco por las entradas o la falta de VAR, que hay decisiones que pueden afectar el rumbo del partido, pero tendremos que enfocarnos en lo que hagamos nosotros», señaló Salcedo.

En ese mismo sentido, el capitán Guido Pizarro espera que el VAR no sea factor determinante para el trámite de la Final contra Los Ángeles.

«Este plantel tiene la experiencia en este tipo de Finales, en esta competición hemos llegado a varias y entiendo que si es un condimento extra que no haya VAR, creo que hoy en día nos hemos acostumbrado, el futbol es de mucha fricción y creo que también cada acierto o error del árbitro puede influir para el juego, pero tenemos que estar concentrados en nosotros y tratar de ayudar al árbitro para que haga un buen trabajo y brindar un buen espectáculo. Ojalá que no haya algún altercado que tenga que influir que no haya VAR, que sea un buen partido y que gane el mejor», explicó Guido.