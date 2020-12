«Suenan» Almeyda y Mohamed para Cruz Azul

Ante una probable traba económica, el ex celeste Juan Francisco Palencia podría llegar al equipo, tras fracasar con el Mazatlán

Tras la salida de Robert Dante Siboldi de la dirección técnica de Cruz Azul, suenan varios nombres para llegar a La Máquina, entre ellos, Antonio Mohamed y Matías Almeyda.

«El Turco» y Almeyda son bien vistos por la nueva directiva cementera pero el tema del dinero sería un impedimento, pues se tiene conocimiento de que no planean gastar mucho a partir del torneo entrante.

Mohamed recientemente dejó a Rayados, tras fracasar en el repechaje del torneo Guardianes 2020 y Almeyda sigue en el San José Earthquakes de la MLS.

Los celestes tendrían que pagar una elevada suma por la cláusula de rescisión de contrato de Almeyda en los Quakes lo que la directiva no ve con buenos ojos.

Por eso, el ex celeste Juan Francisco Palencia podría llegar al equipo, tras fracasar con el Mazatlán.

Por lo pronto, La Máquina también contempla dejar ir a su portero Jesús Corona, a quien le restan 6 meses de contrato y no han logrado una renovación.

Junto a Corona, están transferibles Milton Caraglio y Pablo Ceppelini.