«Suena» Memo Vázquez para dirigir al América

El estratega ya hizo campeones a los Pumas en el torneo Clausura 2011, también llevó a Cruz Azul a pelear por el título en el 2013, cayendo frente a las Águilas

El área deportiva de la escuadra azulcrema continúa entrevistando candidatos para tomar el timón de las Águilas, que alistan sus trabajos de pretemporada. Guillermo Vázquez es uno de los nombres que está en el radar, y de inmediato en redes sociales se volvió tendencia, ya que los seguidores de las Águilas no comulgan con la posible contratación por los resultados que ha tenido con clubes como la Máquina Celeste y el Atlético San Luis.

Vázquez, quien ya hizo campeones a los Pumas en el torneo Clausura 2011, también llevó a Cruz Azul a pelear por el título en el 2013, cayendo frente a las Águilas en aquella histórica remontada donde les sacaron el partido de la mano de Miguel Herrera, quien fue cesado el lunes.

En su última aventura con San Luis no le fue nada bien al estratega fue despedido una jornada antes de que terminara la fase regular tras ser goleado por el Mazatlán 5-0. Dejó al cuadro potosino en el último lugar con 11 puntos de 48 posibles, sumando apenas tres partidos ganados y dos empatados, con 11 derrotas y 34 goles en contra, para convertirse en una de las peores defensivas del Guardianes 2020.

El técnico surgido de la Cantera auriazul también dirigió a Veracruz y Necaxa, teniendo un paso destacado con los Rayos a los que logró meter a la Liguilla.

La propuesta está atorada, pues la directiva de América quiere que firme por 6 meses y después se verá si el contrato se alarga, lo cual no tiene convencido al técnico, que está en busca de un proyecto a largo plazo.

Santiago Baños, presidente deportivo del cuadro de Coapa, mantiene las negociaciones a todo vapor, esperando tener luz verde entre viernes y sábado.