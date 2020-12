Sueña Ambriz con dirigir en Europa

Después de gobernar el futbol mexicano a placer con León, Ignacio Ambriz tiene ya tiene a Europa en la mira.

Consciente de que tiene contrato con La Fiera hasta el próximo mes de mayo y que planea cumplirlo, Nacho no ocultó en entrevista su deseo por dirigir en el futbol europeo, donde ya tiene experiencia como auxiliar técnico tras acompañar a Javier Aguirre en sus etapas por Osasuna y Atlético de Madrid.

«En una reunión le comenté a la directiva que a mí también me gustaría crecer. Si existiera la posibilidad de que una Selección me buscara o si hubiera la posibilidad de dirigir en Europa, aunque fuera en el Ascenso (Segunda División), que me den la oportunidad de irme.

«En este momento no tengo ni una, ni otra. Estoy feliz en León y tengo contrato hasta mayo. Quiero acabar esto bien, si el día de mañana mi representante, Lalo Hernández, se sienta con la directiva y hay una posibilidad de renovación, en este momento no está en mi cabeza, pero también lo podríamos platicar. Mi última renovación se arregló en un par de días, ese no es un problema», dijo Ambriz en entrevista.

El Osasuna, escuadra de LaLiga, buscó en un par de ocasiones a Ambriz para ofrecerle la dirección técnica del equipo, pero en ese entonces el estratega mexicano no cumplía con los años de experiencia requeridos por la Liga para que tomara el mando de un club.

Ambriz ya reúne todas las credenciales para, ahora, dar guerra en Europa.

Aun así, Nacho reiteró que solo una oferta del futbol europeo o de una Selección, le moverá de León, al menos de aquí a mayo.

«Me molestó que sacaran de contexto lo que dije. Yo lo repito, tengo contrato hasta mayo y hasta que no me digan otra cosa a mí me gustaría completar mi contrato con León. Yo no me voy acabando este torneo», sentenció.