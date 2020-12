Suben mexicanos al podio en Costa Rica en el Campeonato Centroamericano de Atletismo

Los marchistas Alegna González y César Córdova lograron sus expectativas en las competencia celebradas en la ciudad de San José

El atletismo mexicano cierra con buenos resultados el 2020 gracias a los marchistas Alegna González y César Córdova quienes subieron al podio este martes en el Campeonato Centroamericano de Atletismo celebrado en San José Costa Rica.

César terminó segundo en la prueba de 10 mil metros de con crono de 43’30″13, detrás del guatemalteco José Ortiz que detuvo el reloj en 43’00″82. El cuarto lugar fue para el también mexicano Emiliano Zamudio (49’08″06).

En la rama femenil y en una prueba de exhibición que le permitió medir su nivel competitivo después de no haber tomado ninguna salida este año debido a la pandemia por Covid-19, Alegna González cruzó primero la meta de los 10 mil metros con crono de 45’27″26.

«Me siento muy contenta por iniciar y cerrar el año con un triunfo, fue una competencia realmente importante para mi debido al tiempo que llevaba ausente de las competencias, un año 7 meses, y me deja tranquila y me motiva a seguir adelante. Gracias a autoridades del Estado de México y la federación (Mexicana de Asociaciones de Atletismo) pudimos participar en este Centroamericano.

«Espero que para el próximo año pueda ser un poco más activo para estar preparada para los Juegos Olímpicos. «, dijo Alegna vía mensajería instantánea

González, campeona mundial Sub-20 en 2018, ya registró marca para la prueba de 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los andarines tricolores compitieron en el Centroamericano gracias a una invitación que recibió su entrenador Ignacio Zamudio de parte de los organizadores.