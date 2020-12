Son Tigres femenil campeonas en la Liga MX

Ofelia Solís se convirtió en la heroína de la noche al atajar el último penal de la tanda contra Rayadas, que llevó a las felinas a coronarse por tercer ocasión

¡Y ya es dinastía para Tigres Femenil!

Por las felinas no fallaron Katty Martínez, Liliana Mercado, Nancy Antonio, únicamente falló Cristina Ferral.

Mientras que el Monterrey cayó a la desgracia con los penales fallados Christina Burkenroad, Valeria Valdez y Yamilé Franco, cuyo disparo fue atajado por Solís.

El conjunto felino sufrió para quedar campeona en el torneo Guardianes 2020 y así cobró revancha de la Final perdida en el torneo Apertura 2019, recuperando el trono en la Liga.

De esta manera, Tigres Femenil logró la tercera corona de su historia y es el conjunto más ganador de la Liga MX Femenil.

Además, es el primer título que consiguen en el Estadio Universitario, luego de caer en la Final del Apertura 2018 contra América, por lo que se sacaron la espina al doble.

Aunque mantuvieron el dominio en la vuelta al completar los 90 minutos sin recibir gol, las Rayadas extendieron la Final hasta los penales, con un gol de Annia Mejía al 93.

Tigres Femenil sufrió en la última jugada, luego de ser amplia dominadora de todo el encuentro y toparse con una Alejandría Godínez que ahora no falló en arco.

Pese a que su idea era salir al ataque, el Monterrey de Héctor Becerra nuevamente falló con su delantera y lo más peligroso fue un tiro peligroso de Christina Burkenroad, al 32′.

Todavía, en el segundo tiempo, Desirée Monsiváis derribó a Katty Martínez en el área, un claro penal para las felinas, pero la juez central Iztel García no lo marcó.

Al final, Rayadas se echó al frente, consiguió el empate global 1-1, pero no le alcanzó para los penales en el Estadio Universitario.