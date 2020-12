Sobrevive a Covid mujer de 76 años

La señora Ignacia Valenzuela, aconseja buscar atención inmediata para ser tratada a tiempo y, como ella, ser una sobreviviente de la enfermedad

La vida y la atención médica oportuna le ofrecieron a Ignacia Valenzuela Meneses una nueva oportunidad, ya que a sus 76 años, superó la Covid-19 luego de estar más de dos semanas en el Hospital General de Zona (HGZ) Número 14, en esta capital.

El especialista en medicina crítica del nosocomio, Víctor Alejandro Manríquez Bonillas, dijo que la paciente estuvo 10 días en el área de terapia intensiva, y gracias a los cuidados del personal médico y de enfermería, y métodos para mejorar su respiración, como la pronación, salió adelante.

“Muchas personas no quieren ir al Seguro Social, pero en cuanto se sientan mal vayan, ahí está la solución, porque yo era de las personas que decían a mí no me va a dar, y me dio fuerte”, declaró la sobreviviente de Covid-19.

La fémina, refirió que sus primeros síntomas fueron cansancio, dolor estomacal y vómito, todo en un día, y aunque tuvo apoyo médico en su domicilio por una semana, fue trasladada a hospitalización, sin que ella se diera cuenta de dónde estuvo.

“Yo cuando me doy cuenta, me quitan los tubos, no sabía cómo me tenían, nada de eso, pero después sí me acuerdo de los médicos que llegaban, eran bien atentos junto a las enfermeras que me atendían”, declaró.

Valenzuela Meneses resaltó que la COVID-19 la hizo pensar que estaba de viaje en otra galaxia, y hasta sus familiares y nietos le comentaron que hablaba, alucinaba y estaba desubicada.

Manríquez Bonillas recordó que cuando la paciente llegó al HGZ 14 registró una oxigenación de 40 por ciento e incluso llegó a bajar a 16, lo que le provocó delirio, y se le brindó ventilación mecánica por cinco días.

“La salida (de terapia intensiva) depende de la respuesta de cada paciente o su cuerpo, la edad no es un problema, ya que ella está delgada y no tiene ninguna otra enfermedad, eso probablemente le haya ayudado”, admitió el especialista.

Por su lado, la abuela agregó que luego de ser extubada y salir de terapia intensiva, solicitó seguir su tratamiento en casa, desde donde se mantuvo aislada y recuperó todos sus sentidos y fuerza. “La gente debe tener muchas precauciones, fue muy fuerte lo que viví, no hay que ser inconscientes”, finalizó.