“Meten miedo” contra vacunación

Dejarán paso libre en “La Cuatro”

Una buena de los diputados panistas

Es un mal ejemplo el Galerías Mall

“Meten miedo” contra vacuna…Y las que se hace importante despejar, son las dudas que hay sobre los efectos secundarios provocados por las primeras aplicaciones de vacunas contra el Covid-19 en algunos países como el Reino Unido y los EU, por considerarse que las reacciones son mínimas, comparado con el beneficio que significan, por llegar a representar la diferencia entre la vida y la muerte para algunos pacientes.

Eso luego de que aflorara que personas con historial de alergias que recibieron la vacuna Pfizer/BioNTech sufrieron síntomas adversos, de ahí que lanzaran una alerta con respecto a quienes han enfrentado ese tipo de padecimientos, al presentar una “reacción anafiláctica“, que es cuando el cuerpo tiene enrronchamiento, sensación de ahogo, baja presión y demás, pero que se revierte con otros medicamentos. De ese pelo.

Aunque en la generalidad las sintomatologías han tenido que ver con mialgias y artralgias, que no son otra cosa más que dolor muscular y articular, o en las llamadas coyunturas, lo que consideran normal en toda vacunación, por ser un agente externo y extraño el que le están suministrando al “esqueleto”, pero como hoy en día la gente ya está arisca, o temerosa, es por los que es algo que han magnificado, pero sin ser nada grave.

De ahí la importancia de que los representantes médicos estén prestos a orientar a la ciudadanía, e incluso a implementar campañas informativas, a fin de traducir al español esos términos de la medicina que se escuchan atemorizantes, por la ignorancia que hay al respecto, pero que son de lo más leves, como ya lo ha hecho el Subdirector Médico del Isssteson, Luis Becerra Hurtado, quien ha tenido la sensibilidad para ello. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que los demás deberían de seguir ese saludable buen ejemplo que ya ha puesto el operador médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), del que es director general José Martín Nava, y es que hay quienes han abonado en contra de esas vacunadas, como la locuaz actriz, Paty Navidad, quien dice que es para tener monitoreada a la población.

Y más cuando en Rusia ya también surgiera la versión, de que para inmunizarse no deberán consumir ¡ni una gotita de alcohol en 56 días!, que sería el plazo mínimo de abstención, que comprendería dos semanas antes; y 21 días entre las dos inyecciones; además de otros 21 después, con la intención de que el organismo forme de la mejor manera las autodefensas, o anticuerpos contra esa enfermedad gripal que puede a llegar ser letal.

Es por eso de la transcendencia de esa conciencia a tiempo como la que ha hecho Becerra Hurtado, porque lo que es ese inmunizante ya se estará inyectando en México a finales del presente mes. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dejarán paso libre en “La Cuatro”…Como muy seguramente “ya $acaron” para la Navidad, es que los que finalmente confirmaron lo que ya se había adelantado, de que darían una tregua navideña, son los grupúsculos de yaquis que mantienen bloqueada la carretera de Cuatro Carriles en elárea del poblado de Vícam, en los kilómetros 45 y 48, al advertir que estará libre desde el pasado domingo, y hasta el 7 de enero.

A tal extremo ya están organizados, en cuanto a ese movimiento de protesta que llevan a cabo, y con el que desde hace meses han e$quilmado a los usuarios de esa rúa federal, al cobrarles una cuota por pasar, que va de los $100 a los $200 pesos, que incluso hasta enviaron un comunicado para dar a conocer que decidieron quitar los bloqueos, dizque como un acto de buena fe, y por ser las fechas y festividades navideñas. ¡Ajá!

Aún y cuando precisaron que no se hacen responsables de ninguna otra bloqueada que pudiera darse fuera de ese sector en el que ellos cobran, como es en el del también llamado Vícam Estación, lo que deja en claro lo divididos que continúan estando, a la hora de pretender obtener la mayor tajada, en las negociaciones que llevan a cabo con la Federación, vía el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de Adelfo Regino Montes.

Ante lo que se saca por conclusión que ese anuncio no es ninguna garantía, de que en el resto del territorio yaqui los viajeros no vayan a toparse con otros retene$ de cobro, o más bien de robo en despoblado, salvo en esos linderos en los que ya prometieron que no cobrarán por permitir circular, lo que todavía está por verse, por dé a cómo han sido de cambiantes, y hasta insolentes y agresivos con los que se han negado a pagar.

Sobre todo porque ninguna autoridad oficial había salido a corroborar los anunciado por ese grupito de bloqueadores, ni siquiera el superdelegado de Bienestar Social, Jorge Taddei Bringas, que incluso es de los que ha criticado esa ilegalidad de atentar contra el libre tránsito, razón por la cual es que habrá que esperar a ver que tanto hay de cierto al respecto, por los de esa etnia violenta ya no tener ni una pizca de credibilidad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Una buena de diputados panistas…A los que vaya que hay que apuntarles una de cal por las que van de arena, es a los legisladores panistas, luego de que a través de la congresista albiazul, Alejandra López Noriega, presentaran una iniciativa de lo más sensible ante el Congreso del Estado, para crear lo que sería la Ley para la Atención y Protección de Personas en Situación de Calle, con la finalidad de respaldarlos. ¡Órale!

Lo anterior por los diputados blanquiazules estar volteando a ver una problemática que generalmente y desde siempre ha sido ignorada, como es la de quienes viven a la buena de Dios y duermen donde se les hace “nochí”, de ahí que ahora buscan promoverles una vida más digna y con garantías civiles, como sería reformando la Ley de Asistencia Social del Estado, para sean objeto de un apoyo. Ni más ni menos.

Es por lo que están proponiendo la creación de un Centro Estatal para la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, y un Consejo Estatal Interdisciplinario, además de un diagnóstico y censo, porque partiendo de un conteo hecho en enero del 2020, había unos 830 individuos en esa condición, de los que 1 de cada 6 son sonorenses, y el resto son de otros Estados; en tanto que 1 de cada 12 son centroamericanos.

Casi por nada es que la que en los hechos ya está haciendo algo al respecto, es la “Presi” capitalina, Célida López, y una muestra de ello es que desde el pasado lunes inauguraran el Centro Galilea, que es precisamente un albergue para atender de manera integral a quienes están en el desamparo y la indigencia, por medio de diversos programas para tratar de reinsertarlos en la sociedad, dándoles esa oportunidad. Así el acierto.

De esa forma es que el municipio le está invirtiendo a un sector que nada tiene, haciendo realidad un lugar en el que les brindarán alojamiento y alimento, el cual cuenta con una capacidad para 60 albergados, al haber un pabellón separado para 12 mujeres, aunque de entrada son 48 camas las disponibles, iniciando con 19 internos que tendrán un techo y la opción de ser ayudados, buscando que vuelvan a ser productivos.Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es el Galerías Mall un mal ejemplo…Para quien dude el cómo en la generalidad los del rubro comercial están incumpliendo con los protocolos sanitarios que hay, ahí tienen que el pasado domingo llegaran al grado de clausurar la Plaza Galerías Mall del Vado del Río, por rebasar el cupode clientespermitido, aunque luego de esa “ajustada” y multada, a los dos días les autorizaron reabrir. ¡Tómala!

Es decir que tuvieron que proceder por las malas, al punto suspenderles actividades, para que solamente así acataran la nueva normatividad que hay, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, entre ellas el tener un control de los “filones” que se les forma, incluso en los exteriores, porque lo que es hasta ahora, habían ignorado a Doña Sana Distancia; además de no prohibir el ingreso de menores. Así la irresponsabilidad.

Aunado a que también se comprometieron a colocar más cajas de cobro, para que el flujo de compradores sea más rápido; pero sobre todo a no pasarse de las mil gentes que tienen permitidas, con todo y que en un tiempo normal reciben como a unas ocho mil almas, eso de acuerdo a lo pactado en una reunión con el gerente de ese consorcio, una tal José Vicente Calderón Quintana. Esas con las condiciones acordadas.

Con todo y que Calderón Quintana “quisiera componerla en el aire”, al negar que se hubieran excedido en el límite de los que deben recibir, no obstante y que reconociera que el conteo lo realizan de manera manual, o a “ojo de buen cubero”, de ahí porque el lugar luciera atestado, o “hasta las manitas”, por ser unas contadas que hacían según su conveniencia, y no en base a una realidad con la que fomentaban las contagiadas. ¡Ñácas!

Pero que credibilidad pueda tener el exhibido y desmentido directivo, si en los videos difundidos cuando están desalojando el edificio, se observa hasta bebés siendo sacados en carriolas, para proceder a colocar los sellos en los accesos por parte de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coesprisson), y con sobrada razón, por encima de las “llorona” que les hicieran, pero eso y más se merecían.

Así es como José Vicente intentó defender lo indefendible, al salir con que si los estacionamientos “se miran llenos”, no significa que todos acudan con ellos, en lo que una justificación con la que diera pena ajena. ¡Zaz!

Correo electrónico: [email protected]