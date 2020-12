Sin Medias Tintas

Se las verán negra$ los de Planta

Que exige “a lo grande” sindicato

Pagará el patrón por Home Office

Una cruzada por niños con cáncer

Se las verán negra$ los de Planta…Y los que irónicamente sí que “$e las van ver negra$”, son los sucios operadores de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de Hermosillo, luego de que laalcaldesa, Célida López Cárdenas, destapara que les están aplicando aquello de que, ¡lo del agua, al agua!, al en parte dejarles de pagar, por como les han quedado mal con la operatividad. De ese pelo.

Eso al Célida Teresa sacar a flote que de los $17. 7 millones de pesos que Agua de Hermosillo (Aguah) les paga mensualmente, les han retenido un monto de $10 millones 767 mil 582 pesos por concepto de lo que sería la operación de la misma, entre otras cosas por incumplir con el contrato para el manejo de las aguas negras de la ciudad; así como violaciones a la norma ambiental, entre otras irregularidades. ¡Tómala!

Razón por la cual es que “les están pegando donde más les duele”, como es en sus millonarios ingresos, por considerarse que sus servicios no valen las millonadas que están cobrando, como se demostrara luego de una auditoría que les realizaran, al detectarles un sinfín de anomalías, entre ellas el que descargan esos desechos al cauce del Río Sonora;además que los llamados “lodos” con heces fecaleslos dejan a la intemperie. ¡Gúacala!

Es por lo que como consecuencia de ese cochinero con el que operan, como lo calificara López Cárdenas, que se han negado a recibirles las facturas de cobranza, por ser una facultad que tiene Aguah, luego de que el responsable de la supervisión de la PTAR, que es un empleado de ese organismo paramunicipal, determina y confirma que no están cumpliendo con lo pactado, en cuanto a ese sistema de saneamiento acuático. ¡Palos!

No en balde es que la “Presimun” emanada de Morena reiterara, que a partir de las fallas descubiertas, según esto existen los elementos y pruebas suficientespara cancelarles una concesión que les otorgaranpor 20 años, y de los cuales todavía les restan 14, para que sea el municipio quien se haga cargo de su funcionamiento, por estilarse que se pactó con visos de corrupción, y a un costo exce$ivo. Ni más ni menos.

Aún y cuando el gerente de esa plantita, un tal Víctor Aguilar, se ha defendido “como gato boca arriba”, a la hora de querer justificar lo que es una obviedad, referente a esa balconeada que les dieran, de que a todas luces nomás están simulando el limpiar esa agua, por no tratarla adecuadamente, al no contar con el equipamiento necesario, pero aún así ahora intentan pretextar que es porque no les pagan en la totalidad.

Sin embargo lo que es la Munícipe ya les mandó a decir que si saben contar, que por lo pronto ya no cuenten con esa “lana”, y que por el contrario ahora contratarán a peritos para auditar esa obra hidráulica, y hacer un avalúo sobre lo que está invertido, en busca de bucear más evidencias para recuperarla, y verificar si es cierto que invirtieron los mil 04 millones de pesos que aseguran “le metieron”, lo que está por verse. ¡Mínimo!

Lo anterior luego de que la primera fuera para revisar el funcionamiento y tratamiento, encontrándose que no activan los biodigestores y hay un pésimo manejo de los residuos, de ahí que ya tuvieran una reunión con los de la empresa Fypasa, que es la concesionaria, para acordar una terminación por las buenas para ambas partes, en aras de evitar un enfrentamiento legal, ya que un litigio en los tribunales llevaría varios años. ¡Zaz!

Que exige “a lo grande” sindicato…A como están “las echadas” y demandas que se cargan, los que está visto que quieren que les adelanten “$u Navidad”, son los del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (Sutsmh), del que es agitador mayor Salvador Díaz Olguín, al exigir un alza salarial que está muy fuera de la realidad, como es la de un 12%. De ese vuelo.

Porque aún y cuando el recientemente relegido del “Chava” Díaz reconoce que los actuales tiempos pandémicos no están para eso, por “el horno no estar para bollo$”, o para pretender algo que esté por encima del promedio de los aumentos salariales generales, desde ya advierten que no aceptarán el 3.5% propuesto por las autoridades municipales, y por el contrario amagan con iniciar plantones de protesta. ¡Vóitelas!

Más menos así están volviendo a las andadas desestabilizadoras el ni tan Salvador y su pandilla sindical, al manejar que ya han tenido varias mesas de negociación, pero que “no les han llegado al precio”, de ahí que sigan sin acordar, cuando lo cierto es que no están como para pedir de más, si se parte de todas las canonjía$ con las que ya cuentan, de ahí por qué se digas que “no tienen llenadera”. ¿Qué no?

Tan es así que para prueba está que “junto con pegado” también están solicitando el pago de un bono de puntualidad, el cual entregan cada cuatro meses, y es equivalente a seis días de sueldo para ese tipo de burócratas sindicalizados, mismo que sólo se le distribuyó a la mitad de los afiliados, de ahí que su intención es que se beneficie a todos con esa prebenda, incluso a los que están confinados. Así el agandalle.

Y muy seguramente que el de por sí alzado de Díaz Olguín va andar “má$ inflado”, después de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acaba de aprobar un incremento del 15% al salario mínimo, que empezará a regir el próximo 2021, con lo que subirá de $123.22 pesos, a $141.70 diarios; mientras que en la frontera será de $213.39 pesos, no obstante y que la burocracia “$e cuece aparte” en materia salarial. ¡Ups!

Pagará el patrón por Home Office…Vaya que los que con más ganas se van a quejar de que “le$ están cargado la mano” con la denominada Nueva Normalidad causada por el coronavirus, son los del sector empresarial, por la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada por los diputados, y que obliga a los patrones a pagarle el Internet y parte de “la luz” a los empleados que trabajen desde su casa. ¡Órale!

Pues de aquí pa´l real, y en base a esa modificación que le hicieran al marco laboral, los empleadores deberán asumir los costos derivados del también llamado teletrabajo o Home Office, es decir, entre ellos el pago de servicios de telecomunicación, así como la parte proporcional de la electricidad, además de otros insumos, ya que también incluirá el mantenimiento técnico de los equipos, y hasta el teléfono. ¿Cómo la ven?

Lo anterior luego de que la chamba desde los domicilios se volviera indispensable, como consecuencia de la actual pandemia, a raíz de que muchas de las actividades económicas se suspendieran de manera presencial, o “personalmente en persona”, como parte de una estrategia para evitar contagios ante el agravamiento de la misma, pero sin que hubiera una regulación al respecto, como esa que se hiciera. ¡Qué tal!

Con todo y que es una modificada que se hacía necesaria, como lo reflejan los estudios relacionados con ese rubro, que manejan que entre el primer y segundo trimestre del 2020 el tráfico de sitios web y usos de aplicaciones relacionadas con esa clase de talacha en el mundo, aumentó casi un 350%, y el País no es la excepción, porque según la UNAM, el 70% de la actividad productiva se realiza bajo ese esquema.

Así que a partir de esa reformada, los que ya deben estarse preparando para presionar, son los sindicatos como el de la CTM, encabezado Javier Villarreal, para que les cumplan esa prestación a sus afiliados. Así el dato.

Una cruzada por niños con cáncer…Para que vean hasta donde está llegado ya la insaludable realidad del llamado gobierno federal de la 4T, ahí tienen que ahora padres de familia de niños con cáncer que son “atenidos” en Hospital General Regional No 1 del IMSS de Obregón, se sumaron a una cruzada de junta de firmas para exigir que les garanticen el abastecimiento de medicinas y las quimioterapias. ¡Así de insólito!

O séase que así esta la demanda, como lo confirmara Mariana Rosas Fernández, la representante del Movimiento Nacional por la Salud, y vocera de los paterfamilias de pacientes oncopediátricos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al señalar que se están uniendo y apoyando esa iniciativa promovida en toda la República Mexicana, para reunir más de 124 mil rúbricas y presentarlas ante el Congreso de la Unión.

Al ser una exigencia ciudadana orillada por la falta de recursos económicos que ha habido para comprar los medicamentos y atender ese grave padecimiento, lo que ha ocasionado que la recuperación de los menores se haya visto interrumpida en diversas ocasiones, poniendo en riesgo su integridad, porque lo que es el director del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, nomás “les ha recetado” puras promesas. ¡Glúp!

Y es que ante el desamparo en que han quedado sus hijos enfermos, es por lo que tuvieron que recurrir a ese extremo, en aras de meterle presión a la administración del “Presi”, Manuel López Obrador, de ahí que incluso solicitaran el aval del Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de darle validez a esa solicitud, y así lograr una reforma para que les otorguen todos los beneficios, atenciones y el tratamiento que requieren.

Pero no obstante y que esa movilización ya llegara a Sonora, lo que es el delegado del Seguro Social, Edgar Jesús Zitle García, simplemente no se había pronunciado respecto a es sentida problemática. ¡Ouch!

