En crisis ocupación hospitalaria…Y mientras que la gente “anda como loca”, por lo de las compras navideñas, lo que es el director general de Hospitales en Sonora, Héctor Clemente Baltierra, acaba de revelar un dato que está como para poner a pensar a cualquiera, como es el de que cada vez se está poniendo más crítica la saturación hospitalaria por la pandemia del Covid-19. De ese pelo.

Tan es así que para prueba está que Baltierra Ochoa advirtiera, que lo que es en Hermosillo las camas para el tratamiento de esa letal enfermedad respiratorias ya estaban casi al 80% de su capacidad, en lo que es un escenario muy similar que ya presentan Nogales y San Luis R.C., al sólo contar con un 15% y 36% de disponibilidad, por lo que a esa sintomatología ha llegado ya la gravedad provocada por ese virus. ¡Zaz!

Mientras que en lo que corresponde al Estado se mantiene en un 52% la ocupación en instituciones públicas; así como de un 81% en las privadas, aunque el temor que hay es de que esa situación pueda “empíorar”, debido al aumento de contagios registrados durante las últimas semanas, como lo refleja el que ya sumaban los casi 47 mil contagiados; con alrededor de 3 mil 700 muertes, más las que se sigan acumulando. ¡Palos!

Pero con todo y ese enfermo panorama, lo que es la población sigue sin entender que en la Nueva Normalidad que hoy se vive, el mejor regalo que pueda haber en la venidera Navidad, es el conservar la salud y la vida, más que el regalar los presentes tradicionales, de ahí el porqué del llamado que están haciendo, para en estas fechas decembrinas resguardarse para evitar la propagación de ese bicho. ¡Mínimo!

Sin embargo por más exhortos que se han hecho, lo que son los ciudadanos siguen saliendo a las calles y tiendas como se no hubiera epidemia, y para seña está el tráfico que se aprecia en las principales avenidas; así como las filas en los comercios de todo tipo, pasando por alto la advertencia que los centros hospitalarios ya están en Riesgo Máximo, lo que no es privativo de Sonora, sino también del resto de la República Mexicana.

Y es que de acuerdo a los saldos diarios que hay a nivel País, actualmente se está en el peor momento de esa contingencia, incluso por encima de los meses de junio y julio, que hasta eran considerados como los más contagiosos, y es que ahora se tienen reportes históricos por día de más de 12 mil envirulados, de ahí por qué ya contabilizaban más de un millón 260 mil; y por arriba de los 115 mil fallecidos. ¡Vóitelas!

Es por eso de la alerta lanzada por Héctor Clemente, de que en la Entidad ya se está en color rojo, por la forma en que se están “llenando” los nosocomios, razón por la cual de la reiterada recomendación que hacen, de no sólo seguir con las medidas preventivas más básicas, como el uso de cubrebocas y la sana distancia, sino además el no propiciar la aglomeración, no acudiendo a los lugares en los que haya un “gentío de gente”.

Prometen vacunación equitativa…Quien desde ayer y hasta hoy andará por estos lares, pero con una agenda muy cambiada, es el “Pejidente” Manuel López Obrador, en lo que es su gira número 11 por estas tierras, en está ocasión específicamente por Moctezuma, donde ayer al mediodía inauguró un cuartel de la Guardia Nacional; para de ahí trasladarse a Bavispe, donde haría “la mimi lulú”, o dormiría. Así el periplo.

Y ya lo que es a las 6:00 de la congelante “madrugada” de este “juebebes”, en el territorio bavispeño encabezaría una reunión del Gabinete de Seguridad; para una hora más tarde presidir su tradicional conferencia mañanera, y una vez concluida pasar a cortar el cordón inaugural de un memorial dedicado a las tres mujeres y seis niños víctimas de la masacre perpetrada en esa región en noviembre de 2019. ¡Ñácas!

Más menos así de recortado estará ese recorrido que hará López Obrador, después de que inicialmente se hablara de que también estaría en Agua Prieta para poner en operación la Unidad de Medicina Familiar No 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero al final no se incluyó; e incluso igual hasta se especuló que podría caerles de sorpresa a los de la tribu Yaqui, para dialogar sobre el lío de los bloqueos. ¡Ajá!

Casi por nada de la impresión que hay, de que la visitada de AMLO más bien fue con un sentido mediático y de promoción electorera, por los mensajes que se esperaba que diera, tan es así en base al plan de su programa, se proyecta que arribe a las 11:00 horas al Aeropuerto de Hermosillo, para de ahí retomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México, obviamente que después de “dejar la víbora chillando”. Ni más ni menos.

Así estaría la regresada de Andrés Manuel, cuya última venida había sido el 2, 3 y 4 de octubre del presente año, es decir, hace poco más de dos meses, cuando igualmente estuvo en Bavispe y la comunidad mormona de La Mora, donde viven las agraviadas familias LeBarón, Langford y Miller; y también en esta Ciudad del Sol, a la que todo hace indicar que “ya le agarró” un especial cariño, por las tantas visitadas que ha realizado.

Por lo pronto ayer respondió a la petición que le hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de priorizar a Sonora en la campaña de vacunación contra el coronavirus, por las condiciones de riesgo que aquí se tienen, garantizándole que una vez que lleguen se vacunará a todos los sonorense y mexicanos, por ser un inmunizante que no puede utilizarse con fines electorales, de ahí que lo distribuirán equitativamente. ¿Será?

En esos términos estuvo la propuesta de Claudia, quien lo acompañara por Moctezuma, y quien confesara que tenía una larga lista de gestiones que tenía que hacerle en corto, entre ellas de seguro algunos recordatorios.

Que casi ¡destaparon! a alcaldesa…Partiendo del dicho que dice que ¡lo que parece es!, a la que consideran que prácticamente le vinieron a “echar la bendición”, de cara a su intento de reelección, es a la alcaldesa Célida López Cárdenas, por lo adelantado por el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien estuvo en Hermosillo para el inicio de la precampaña a la gubernatura de Alfonso Durazo Montaño.

Pues si bien el cuestionado de Delgado en su visita vino a dejar muy en claro que los alcaldes y diputados que pretendan reelegirse deberán ganar las encuestas internas de ese Partido, peroen cuanto a Célida Teresa hizo una mención muy especial, al ventilar que no descarta la posibilidad de que pueda repetir en el cargo, como insistentemente se ha venido manejando desde hace buen rato. Así el dato.

Con lo que a querer y no, pero con esa postura evidenció, o dio color guinda, de que a López Cárdenas es a la que más tienen en la mira, de cara a la próxima elección del 2021, para que junto con Durazo hagan el uno-dos en esta Capital, en primer lugar por ser sobre la que se tiene un mayor conocimiento; y en segundo porque es la plaza electoral que más votos representa, de ahí que siempre sea el fiel de la balanza de los comicios.

Motivo por el cual es que la sola mención que Mario hiciera de Célida, para muchos olió a prácticamente “un destape”, por estilarse que a estas alturas del partido, como reza la popular expresión, no existe otro perfil que esté lo debidamente posicionadopara competir con “el gallo” que habrán de lanzar los de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD, para sostener “un entre” que será de pronóstico reservado. De ese vuelo.

Si se toma en cuenta que la intentona que se traía la fantasmal diputada federal, Wendy Briseño Zuloaga, no pasó de ser una mera vacilada, de ahí que con todo y sus “echadas”,pero trascendió que luego luego “la sentaron”, por suponerse que no tenía mayores méritos para soñar despierta con la Presidencial Municipal, cuando ni siquiera abogó para que en el pasado presupuesto destinaran más “lana” para está “Capirucha”.

En duda la cárcel para los yaquis…La que habrá que ver si aplican al parejo, o bajo la consigna del “todos coludos, o todos rabones”, es la reforma que acaban de hacerle en la Cámara de Diputados a la Ley de Vías Generales de Comunicación, para imponerles una sanción de hasta 7 años de cárcel a quienes tomen las casetas carreteras de cobro con fines de lucro, así como multas de más de $43 mil pesos. ¡Pácatelas!

Toda vez que al margen de los diferentes grupos camuflajedos de luchadores sociales, que desde hace rato que en Sonora mantienen bloqueados esos puntos de peaje, en los que permiten el libre tránsito a cambio de que les ofrezcan una aportación voluntaria, los que sí que llegaron al extremo de la extor$ión, son los integrantes de la etnia yaqui, al exigir una cuota para circular por La Cuatro Carriles. Así la leperada.

Ya que al amparo de añejas demandas, lo que son los yaquis han usado como pretexto esa excusa para impunemente colocar retene$ en varios tramos, pero sobre todo en las zonas de Vícam y Loma de Guamúchil, donde cobran de $100 a $200 pesos por usuario de esa rúa federal, llegando a la insolencia de recurrir a la violenciacontra los que se han negado a pagar, y sin que procedan contra ellos. De ese tamaño.

Habrá que ver si a partir de esa reformadaahora sí “agarran corte parejo”, a la hora de juzgar con ese nuevo marco legal a quienes perjudiquen y destruyan las rutas carreteras, interrumpiendo la circulación de los medios de transporte terrestre, y con el único fin de buscar un beneficio económico, más que el protestar, pues la idea es la de que con esos atentados carreteriles no sigan haciendo pagar a justos por ganone$. ¿Qué no?

Aún y cuando los del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) se opusieran a ese cambio, dizque porque con eso criminalizarán la protesta social, la cual es parte de la formación, o deformación de ese instituto político, pero lo que son los morenistas les reviraron que más bien son movimientos con un sentido monetario, y con los que se ha estado afectando a terceros, que “ni vela tienen en e$o$ entierro$”. ¡Tómala!

