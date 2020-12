Llaman a abrir tiendas temprano

Llaman a abrir tiendas temprano…Aunque se habían tardado, pero los que finalmente reaccionaron, son los de la Secretaria de Salud del Estado, cuyo convaleciente titular por coronavirus es Enrique Claussen, al hacerles un llamado a los supermercados, comercio formal e informal, así como a las plazas comerciales, para que abran sus puertas al público de las 6:00, a las 20:00 horas, y así evitar “colas”.

Toda vez que derivado del aumento de clientes en los comercios por lo de las compras navideñas, la idea es que los establecimientos aprovechen el horario de funcionamiento actualmente permitido, como es el anteriormente mencionado, porque al operar desde más temprano contrarrestarían la aglomeración de personas, lo que disminuirá la propagación de contagios. De ese pelo.

Pues sucede que las tiendas de las grandes cadenas nacionales se reactivan a media mañana, de ahí que se les recorten sus tiempos de operación, y es lo que provoca que haya una saturación de la clientela; si se toma en cuenta que únicamente pueden tener un aforo del 15%, de ahí por qué la gente “se haga bolas” en el exterior, esperando entrar, pero sin guardar la sana distancia, y mucho menos todo lo demás. ¡Zaz!

De ahí que también los exhortaran a cumplir con los protocolos sanitarios dentro y fuera de sus changarros; así como el igualmente poner a funcionar la totalidad de sus cajas de cobro, a fin de no causar estadías prolongadas innecesarias; y largas filas a la hora de pagar, por ello también representa un latente riesgo de contraer ese letal virus que ha ido al alza, al ya sumar más de 46 mil 500 infectados; y 3 mil 600 muertos.

Y ya entrados en recomendaciones, igual incluyeron a las instituciones bancarias, para que se ajusten a las normas preventivas dictadas, a partir de que lo que esta Capital se encuentra en Riesgo Máximo, según el Mapa Sonora Anticipa, y en color naranja en el Semáforo Epidemiológico nacional, y es que una y otra vez ha quedado evidenciado, que no cuentan con el personal suficiente para atender a sus cuentahabientes. ¡Ñácas!

Aún y cuando ahí sí que es como ¡tirarle pedradas al sol!, o el “hablarle a la pared!, por cómo las reiteradas llamadas de atención que les han hecho, “les han entrado por un oído y salido por otro”, como lo refleja el que hoy en día sigan viéndose unos “filones” en las afueras de esos negocios redondos, y eso propiciado porque contrario a todo lo esperado, han continuado cerrando más sucursales. Ni más ni menos.

Aunque en lo que se refiere al sector comercial en general, se espera que sí atiendan y entiendan que en la medida que le faciliten la compradera a la ciudadanía, como es ampliando las horas de servicio, pero en el mismo lapso permitido por el Consejo Estatal de Salud, tendrán más opción de seguir vendiendo y recuperándose de los meses en que estuvieron cerrados por el confinamiento originado por esa enfermedad.

O séase que en pocas palabras tendrán que poner más de su parte, si es que quieren que los dejan trabajar para “sacar raja” de la vendimia decembrina, que es en la que “$acan” para ponerse al corriente con sus gastos operativos y deudas, porque de lo contrario se exponen a un cierre de las autoridades reguladoras, como ya lo empezaron hacer, y no es para menos, por no cumplir con los ordenamientos más básicos. ¡Palos!

Procesan a ex director de Cobach…Una vez más volvió a demostrarse que de donde menos se espera “salta la liebre”, o en este caso las presuntas “ratas de dos pata$”, al aflorar que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora vinculó a proceso por el delito de peculado al ex director general de los Cobach, Julio Alfonso Martínez Romero; junto a su ex encargado de Planeación, Raúl Durazo. De ese tamaño.

En esos términos están los malos manejos, o supuestos “manotello$” que les descubrieran a Martínez Romero y Durazo Amaya, por un monto de poco más de $9 millones 221 mil pesos, por en febrero del 2015 adjudicartres contratos de prestación de servicios ignorando las normas establecidas, y pasando por alto al Consejo Directivodel Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach). ¿Cómo la ven?

Más menos así está la aparente “robatinga” que le están imputando al también ex diputado, Julio Alfonso, y su achichincle de Raúl Leonel, en el tiempo en que estuvo al frente de ese sistema educativo de “Prepa”, que fuera en el periodo del 2011, al 2015; y es además “por $u$ pi$tola$” realizaron gastos por anticipos por más de $2.5 millones de pesos, con recursos que estaba aprobados para un destino distinto al ejercido. ¡Tómala!

Casi por nada es que a los acusados en caso de encontrárseles culpables le impondrían una pena de seis meses a doce años de prisión, además de inhabilitación de seis meses a doce años para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos, tal como lo marca el artículo 186 del Código Penal estatal; pero en el ínter tendrán que estar firmando cada semana; sumado a que tendrán que presentar una garantía económica. ¡Pácatelas!

Luego entonces así están “ajusticiando” a Martínez Romero, quien es originario de Caborca, y dizque está casado con una española dedicada a la inversión en los llamados hoteles de paso, de ahí que seguido viaje a ese País, o más bien viajaba, porque después de esa “atorada” que le dieran, quién sabe si alcance a librarla, por no ser cinco pesos por los que están requiriéndolos, de ahí que su caso sea de pronóstico reservado. ¡Ups!

Sigue polémica por planta de agua…En torno a la que han seguido muy “agitadas las aguas”, es con relación a la por algo mal afamada Planta Tratadora de Aguas Residuales de Hermosillo (PTAR), por la confrontación que ya hay entre el Ayuntamiento y los ventaneados regenteadore$ de esa obra hidráulica, que es representada por Víctor Aguilar, a raíz de las fétidas irregularidades que les han sacado a flote. ¡Vóitelas!

Eso porque en tanto que el Municipio sostiene que la PTAR ha incumplido con el contrato, lo que ha redundado en la contaminación ambiental, al descargar los desechos transformados en ríos negros en el cauce del Río Sonora, y dejando el lodo con heces fecales a la intemperie; lo que es la empresa señala que Agua de Hermosillo se ha retrasado en los pagos por ese servicio, que rondan los $18 millones de pesos mensuales.

Y para terminar de comprobar lo anterior, es que ahora la contralora de ese Organismo Operador, Elba Guajardo Aguayo, es la que mostrara los hallazgos encontrados en la auditoría que llevaran a cabo, en la que se ve el cochinero que tiran al aire libre, en lugar de trasladarlo al relleno sanitario, como está pactado en el convenio, y que es algo que ya también “les echara en cara” la alcaldesa, Célida López Cárdenas. ¡Mínimo!

No en balde es que Guajardo Aguayo reiterara, que existen las pruebas de sobra para demandar la cancelación de la concesión por 20 años que explota la empresa TIAR Hermosillo, y a la que aún le quedan 14 años de vigencia, con lo que la Comuna se ahorraría más menos $2 mil millones de pesos, porque tan sólo en los 6 años que llevan operando ya se les han liquidado alrededor de $708 “melone$”, y por hacer mal las cosas.

Al margen de que Aguilar cínicamente justificara que la basura que acumulan es la que va saliendo en el día, y que los residuos que exponen temporalmente son los que se usan para el abono en la agricultura, a pesar de que ese manejo no está en el acuerdo, como tampoco el que dejen correr las aguas, lo que según él ocurrió porque les “cortaron la luz”, lo que no aclaró por qué, además de defender que son válidos esos desfogues.

Abona Claudia a elección en calma…Quien por todos lados le está abonando a un proceso electoral “calmado”, o al menos en el trato para las damas que serán candidatas, es la gobernadora Claudia Pavlovich, y para prueba está que promoviera el “Pacto Social por un proceso electoral libre de Violencia Política contra las Mujeres en Sonora”, en la víspera del arranque de las precampañas a la gubernatura que ayer iniciaran.

De tal forma que no pudo ser más oportuno ese convenio con el Instituto Estatal Electoral (IEE), así como con dirigentes de organizaciones civiles, autoridades estatales, judiciales, electorales y representantes de todos los partidos políticos, por en pleno martesempezar el preproselitismo por “la grande”, las cualesdurarán hasta el 23 de enero, de ahí que dijeran que cuando una mujer defiende sus derechos, está defendiendo los de todas.

Es por lo que se resaltara que es un frente con el que la Entidad está dando una muestra de civilidad, desarrollo político y democrático, por ser en favor del llamado sexo ex débil, al ser un distintivo que denota lo que se ha avanzado en ese terreno, y de lo que Pavlovich Arellano ha sido un claro ejemplo, por haber abierto camino hasta convertirse en la primera mujer gobernadora en la historia de Sonora. ¡Órale!

Tan es así que una seña de ello, es que aquí se impulsara la Reforma de Paridad aprobada en el Congreso del Estado, en aras de disminuir la condición de discriminación política hacia las féminas, de ahí que se cuente con un marco normativo como factor de prevención y atención para que no sean violentadas, lo que garantiza que sean postuladas en igualdad de condiciones que los hombres, para erradicar el llamado “Club de Toby”.

Tanto se ha logrado en ese aspecto, que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya aprobó que de las 15 gubernaturas que se disputarán en el proceso electoral del próximo 2021, en siete de ellas las candidaturas recaigan en perfiles femeninos, lo que habla de que esa igualada en la busca de cargos de elección popular ya es toda una realidad, y con ese tipo de pactadas más, por cómo la vienen a reforzar. ¿Qué no?

