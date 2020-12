Sigue Capital en Riesgo Máximo

Son ¡“un volado”! taxis virtuales

Auxilian en el traslado de valores

Los talleres una bomba de tiempo

Sigue Capital en Riesgo Máximo…Y si por la víspera y el último corte del Mapa Sonora Anticipa se saca el día, todo pinta para que Hermosillo se la pase en confinamiento navideño por lo del coronavirus, luego de que por segunda semana consecutiva se decretara,que junto con Agua Prieta continuara en Riesgo Máximo de hoy y hasta el venidero viernes, por la alta incidencia de casos y hospitalizaciones que hay. ¡Zaz!

En esos términos está “el enfermo” reporte dado a conocer el pasado sábado por el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez Hernández, que también mantiene en un nivel alto de riesgosidad para Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Navojoa y Cananea; en tanto que lo que es Puerto Peñasco seguirá a “medios chiles”, o en un rango medio. De ese pelo.

Motivo por el cual es que continuarán las restricciones como hasta ahora, con el cese de todas las actividades no esenciales a partir de las 8 de la “nochí”, como parte de una estrategia para evitar la movilidad, a pesar de las manifestaciones que ha habido de algunos sectores, como el de los cantineros y dueños de gimnasios, que no obstante y la contagiadera que hay, pero aún así insisten en que los dejen operar. Así la insensibilidad.

Así que por encima de esos gritos y sombrerazos, pero la determinación es que persistirá la suspensión temporal de antros, bares, boliche, cantinas, gimnasios, salones de belleza y cines; además de eventos sociales como bodas, quinceañeras y todo lo que se le parezca; mientras que a los restaurantes y parques de comida les permitirán el servicio a domicilio hasta las 22:00 horas, es decir, 10 de la noche.Ese es el límite.

Y lo que es una pruebade que el escenario no está como para enfiestarse, o andar como “chino libre”, está que trascendiera que quien volvió a contagiarse por segunda ocasión, es el mismísimo secretario de Salud estatal, Enrique Claussen, quien ya confesó que ahora sí la está pasando “más cañón”, con los efectos que está padeciendo, por en la primera vez no haber generado anticuerpos, que le permitieran tener inmunidad.

Pero para quien dude que esa letal enfermedad es toda una realizad, ahí tienen la consternación que causara entre el gremio periodístico la sorpresiva y sentida muerte del apreciado y destacado periodista guaymense, pero radicado en esta Capital, Alan Gonzalo Aviña Valenzuela, de 30 años de edad, quien falleció la madrugada del sábado al no poder superar los estragos que le causara ese patógeno. ¿Cómo la ven?

De ahí que las lamentaciones no se hicieran esperar por Alan Aviña, como se le conocía, y quien actualmente fungía como Jefe de Noticias de TV-Azteca, al ser un comunicador muy conocido, pero finalmente es una víctima más de las casi 3 mil 600 que ya han dejado de existir, como resultado de los más de 46 mil contagiados, lo que es un claro ejemplo del peligro que cualquier tiene de perder la vida por ese motivo.

Si se analiza que el malogrado reportero, que había trabajado en varios medios de comunicación, en apariencia no estaba entre los grupos de alto riesgo, de entrada porque era una persona joven, con lo que una vez más volvió a confirmarse que es un mortal y despiadado virusque no tiene palabra, por manifestarse de diferentes formas en los organismos, de ahí que no quede “díotra” más que cuidarse al máximo. ¡Mínimo!

Mientras que por otro lado, y ante la cerrazón que ha mostrado la Federación, para lo que será el proceso de vacunación, lo que es la gobernadora Claudia Pavlovich volvió a elevar la voz en la reciente reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para pedir una participación más activa de los Estados, partiendo de sus particularidades en cuanto a tránsito de personas y vecindad con regiones de EU.

Más menos así estuvo el exhorto que les hiciera a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quienes muy seguramente que debieron haber tomado nota.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Son ¡“un volado”! taxis virtuales…Vaya que las que se confirmó que sí que son un auténtico “volado”, son las distintas plataformas virtuales de taxis que hay operando, luego de que el sonado asesinato de Karina Guadalupe, de 23 años de edad, presuntamente fuera perpetrado por Ricardo Guadalupe “N.”, de 37 años, un chofer de una de esas compañías, como es la llamada y ahora “quemada” ¡¡Didi!!De ese vuelo.

Pues en base a las investigaciones realizadas y amparadas en testimoniales, registros de videocámaras, datos de llamadas telefónicas e información aportada por la mencionada y exhibida empresa de servicio de alquiler, es que presumen que Ricardo Guadalupe acabó con la vida de Karina, después de que el pasado 21 de noviembre, luego de acudir a una fiesta en la colonia San Luis, solicitara sus servicios para volver a su casa.

Sin embargo un día después se localizó su cadáver en un predio ubicado al Sur de Hermosillo, en las inmediaciones de las colonias Quinta Esmeralda y Villas del Sur, y aunque inicialmente estaba en calidad de desconocida, finalmente identificaron que era ella, y cuya causa del deceso fue asfixia por estrangulamiento, además de haber sido arrastrada y brutalmente golpeada, hasta casi dejarla irreconocible. ¡Glúp!

Es por lo que el jueves anterior el Juez le dictara prisión preventiva, por el delito de feminicidio cometido en agravio de Karina Guadalupe, una vez presentadas las respectivas pruebas, de ahí el porque familiares y amigo realizaran una marcha para exigir que le apliquen todo el peso de la Ley, incluso hasta pidiendo la pena de muerte, aún y cuando no está vigente, pero eso derivado de la indignación que ha causado ese crimen.

Aunque el pero que queda, en torno a ese horrendo y brutal homicidio, es que en ninguna medida se responsabiliza a esas empresas, entre las que también están las de Uber, Cabifi y City Drive, que son de las más conocidas a nivel nacional, sumadas a las que surgen en el ámbito local, aún y cuando son los que contratan a esos asesinos camuflajedos de chafiretes, pero sin checar sus perfiles adecuadamente. ¿Qué no?

Es por eso de la necesidad que hay, de hacer las modificaciones legales correspondientes, a fin de que tengan una corresponsabilidad, por ser quienes los emplean, y más porque lo hacen a distancia y sin probarlos. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Auxilian en traslado de valores…Y después de que quedara demostrado, que ya ni la vigilancia privada ha sido suficiente para detener a los ladrones, el que volvió a reiterar que la Secretaría de Seguridad Pública estatal está en la mejor disposición de acompañar a los ciudadanos cuando tengan que hacer un traslado de valores, es el mandamás de esa área, David Anaya Cooley, a fin de evitar asaltos. ¡Qué tal!

Lo anterior a partir del peliculezco, comentado y fatídico atraco perpetrado hace unas semanas en esta Ciudad del Sol, cuando una evidente banda de asaltantes muy bien organizada, a plena mañana atracara una gasolinera ubicada en los bulevares Río Sonora y Solidaridad, con saldo de un guardia muerto y otro herido, para apoderarse de un botín de alrededor de un millón y medio de pesos, que estaban a punto de trasladar.

Casi por nada es que Anaya una vez más exhortara a la ciudadanía en general, pero sobre todo a los empresarios y comerciantes, para que quienes no cuenten con un servicio de seguridad particular, soliciten ese apoyo de escoltas a través del 9-1-1, el cual es gratuito, y ya tiene varios años funcionado en los municipios, como parte de una estrategia preventiva para inhibir el delito de robo en esas trasladadas de “lana”. ¡Órale!

No en balde es que así está esa recordada que están haciendo, con relación a esa opción de acompañamiento policial que deberán requerir de manera anticipada y programada, cuando tengan necesidad de llevar a cabo retiros, o depósitos bancarios, o la transportación de cuantiosas cantidades, ya sea para el pago de nómina, aguinaldos u otras actividades, pero que tengan que ver con disposición, o entrega de dinero en efectivo.

Es por lo que David José adelantara, que es un programa que reforzarán por estas fechas de fin de año, por ser cuando hay más flujo, o se mueve más cachata, de ahí que las “rata$ de dos patas” anden más desatadas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Son talleres ¡bomba de tiempo!…El que sí que debe ser un “S.O.S!, o una llamada de alerta para las autoridades municipales, y en especial para los titulares de “Desprotección” Civil y la Cidue, donde cobran Santa Aguilar y José Eufemio Carrillo, es el incendio en cadena recientemente registrado en la colonia San Benito de Hermosillo, el cual se extendió a varios establecimientos, entre ellos talleres. De ese tamaño.

Ya que dicho dantesco siniestro suscitado en la esquina de las calles Quintana Roo y Arizona, puso de manifiesto el riesgo en que están los ciudadanos, cuyos domicilios colindan con ese tipo de negocios, como en este caso fueron un taller mecánico y otro de refrigeración, en los que es obvio que utilizan productos altamente flamables, o muy incendiarios, como en esta ocasión se pusiera al descubierto. ¡Vóitelas!

Luego entonces es por lo que deberían de inspeccionarlos “de pe a pa”, o de forma integral, y de entrada para checar si cuentan con los respectivos permisos, como es el de Uso de Suelo que expide la Coordinación de Infraestructura, “Subdesarrollo” Urbano y Ecología (Cidue); así como el verificarlos para ver si hacen un manejo adecuado de los desechos, que no se cree que sea el caso, por el cochinero que siempre tienen.

Correo electrónico: [email protected]