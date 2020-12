Cárcel por abandonar ancianos

Cárcel por abandonar ancianos…Aunque es una reforma en torno a la que no se hizo mucha alharaca, pero el que de aquí pa´l real ya tendrá más elementos legales para actuar, cuando los ancianos sean dejados a la buena de Dios, es el procurador de la Defensa del Adulto Mayor, Jorge Yeomans Rosas, luego de la reforma que acaba hacerse en el Congreso de la Unión, para encarcelar a quienes los abandonen. ¡Zaz!

Porque en base a esa modificación aprobada al Código Penal Federal, ahora el abandono de los “jóvenes de edad avanzada” será tipificado como un delito, por el que impondrán una sanción de un mes a cuatro años de prisión, y el cual se perseguirá a petición de la parte agraviada, eso cuando quienes estén obligados a cuidarlos los dejen a su suerte, y sin una causa aparente, a pesar de que no puedan valerse por sí mismos.

En esos términos está la radicalización de ese castigo, para que quede plenamente establecido, que el desligarse de los viejitos que sean incapaces de cuidarse, o que estén enfermos, o no cuente con los recursos necesarios para su subsistencia, ahora sí será motivo de que se proceda en consecuencia, contra quienes incurren en esa inhumana acción, y más cuando tienen todas las posibilidades de atenderlos. De ese pelo.

Por lo que así está la legislación con la que los diputados le están dando respuesta a una problemática que ha ido al alza, como es la del maltrato y discriminación hacia ese tipo de personas en desventaja por su edad, por la forma en que se ha generalizado en el ámbito familiar, con todo y que representa una injusticia, pues la intención es que de esa forma se pueda contrarrestar, y lo piensen dos veces antes de hacerlo. ¡Mínimo!

Pues de acuerdo a recientes estadísticas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), según esto en México existen más de 13 millones de integrantes de esa población, o de esos que “ya no se cuecen al primer hervor”, de los cuales un 16% son víctimas de esas maltratadas por sus propias familias, y ya en el “píor” de los casos se niegan a cuidarlos, de ahí el porqué de esa forma se les obligará a que lo hagan.

Eso al quedar demostrado que los individuos de 60 años o más, son un sector social y económicamente vulnerable, al estimarse que casi la mitad sobrevive en una condición de pobreza; en tanto que una tercera parte sufre violencia física, psicológica y económica, la que se agrava cuando sus parientes “ya no tienen nada que $acarle$”, de ahí el porque será un nuevo marco legal “con más dientes” que le servirá a Jorge Axayácatl.

Son un peligro “viviendas solas”…Vaya que la que no anda tan errada, al entrarle a atender la sentida problemática de las casas abandonadas, es la directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), Ely Sallard Hernández, al aflorar que nomás en esta “Capirucha” hay un promedio de unos treinta reportes diarios, derivado de que están convertidas en focos de infección y nido de delincuentes.

Es por lo que Elia Sahara manejara, que para reducir los índices de vandalismo en esos inmuebles deshabitados, es que ya le hicieron llegar una doble petición al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), un tal Carlos Martínez, para que les permitan sellarlas en puertas y ventanas, además de pintarlas, y que ya no sean tomadas como madrigueras. ¡Ñácas!

Aunado a que también les están haciendo la propuesta de comprarlas, por la mayoría de ellas haber sido construidas con fondos del “Pichonavit”, de ahí que la intención sea la de adquirir la cartera que tienen en Hermosillo, como ya se ha hecho con otros municipios, en lo que sería una alternativa más para atender ese problemón, sin embargo lo que es hasta ahora, nomás han hecho “oídos sordos”, al no haber una respuesta.

De tal forma que eso explica porque es un “dolor de cabeza” de la población, que no ha podido atenderse a nivel local, toda vez que las instancias estatales no pueden llevar a cabo ningún tipo de acción, debido que es un caserío que tiene una jurisdicción federal, porque lo que es al delegado del Infonavit, Vladimir Barboza, todo hace indicar que no le ha importado gran cosa, por hasta ahora no haber dicho “esta boca es mía”.

Con todo y que el encargado de Inspección Comercial de la dirección de Servicios Públicos Municipales, Manuel Cortez Bustamante, confirmará que “no se la acaban” con los miles de notificaciones que hacen al respecto, y en su mayoría en sectores como el de Pueblitos, La Cholla, Tierra Nueva, Los Arroyos, Real del Carmen, y demás, pero ni los cientos de multas aplicadas han sido suficientes. Ni más ni menos.

Peligran menores por el “crystal”…La que ya es toda una tóxica realidad, a la que tendrá que entrarle el Procurador de la Defensa del Menor, Wenceslao Cota Amador, es la cada vez más recurrente intoxicación de menores con la droga conocida como “crystal”, y para prueba está el que ahora se intoxicara un niño de apenas tres años de edad, al consumirla accidentalmente, por su padre ser adicto. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que el infante terminara en le Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), al que fuera trasladado de madrugada por su mamá, al presentar un cuadro convulsivo, luego de haber consumido metanfetaminas, como lo determinaran los médicos, después del diagnóstico que le hicieran, aunque afortunadamente lo reportaron estable, tras habérsele atendido por medio del área de urgencias. ¡Glúp!

Razón por la cual es que fuera un caso que luego luego reportaran a la línea de emergencias del 911, por lo que los agentes policiales se entrevistaron con la madre, quien aseguró desconocer cómo ingirió el mencionado narcótico, pero lo que sí delató es que el progenitor del pequeño es un consumidor, y quien finalmente es el que lo expuso a sufrir esa intoxicada, “al dejar mal parada esa cochinada”. ¡Palos!

De ahí que fuera un suceso que se tornara de tipo legal, motivo por el que los policías municipales lo pusieran a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la que es encargado Cota Amador, a fin de que realice las indagatorias correspondientes, por a todas luces haberse cometido una falta de cuidados por parte de los irresponsables padres, así haya sido por omisión. De ese tamaño.

Al ser un nuevo hecho relacionado con la drogadicción que está de no creerse, por encima de que no es la primera vez que sucede, sin que hasta ahora Wenceslao Jr. haya actuado en consecuencia, para mínimo sentar un precedente para los papás que ponen en riesgo a sus hijos por pasarse de viciosos, aunado a que ya amerita que promuevan una campaña de prevención para advertirles lo que les espera por esas fallas.

¡Cumplen amenaza! contra la 4T…Quienes terminaron cumpliendo sus amenazas contra el cuestionado Gobierno federal de la 4T, son más de un centenar de productores de diferentes sectores afectados por las políticas de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de ahí que esta semana en Obregón bloquearan la calle Guadalupe Victoria, al colocar varias toneladas de trigo y elotes. ¡Tómala!

Así estuvo la manifestación que realizaron ganaderos, agricultores, acuicultores, pescadores y demás, frente a las instalaciones del distrito 148 de la Sader, por adeudos que les tienen acumulados desde el 2017, mismos que ya rebasan los mil millones de pesos, a lo que se le ha sumado la eliminación de programas de apoyo, y que es lo que hoy en día “los tiene con la $oga al cuello”, financieramente hablando. ¿Cómo la ven?

Pero por si quedaban dudas, lo que es Álvaro Bours Cabrera, el presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), apuntilló que los integrantes de los diferentes campos productivos del agro, decidieron alzar la voz por la difícil situación que están enfrentando, la cual ya se les hace insostenible; pero además por “los oídos sordos” que ha hecho la Federación a sus demandas. ¡Pácatelas!

Eso bajo la visión de que las instancias federales tienen que respaldar e incentivar el crecimiento de ese sector, principalmente de la agricultura comercial, por ser la que alimenta a la población, aunado a que es una gran generadora de empleos, pero contra todo lo esperado, lo que es el presupuesto cada año ha sido menor, de ahí que advirtieran que de no recibir una respuesta, radicalizarían sus próximas protestas. ¡Órale!

De tal forma que el mensaje ya está dado para el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, al que no tuvieron que irle a contar de ese creciente malestar, por precisamente tener sus aposentos en Cajeme, como parte de la descentralización que se hiciera, aunque por lo que se viera, y el de entrada no darles la cara, es que muy seguramente que la mayor parte del tiempo se la ha de llevar en la Ciudad de México. De seguro.

Aunque ya un día después Villalobos Arámbula dio señales de vida, al visitar esa localidad para entrevistarse con los manifestantes, ante los que se comprometió a gestionar recursos extra en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de pagarles los adeudos de ciclo anteriores, eso luego de una solicitud que les hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. ¡Qué tal!

