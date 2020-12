Levanta la mano la “Gober”

Levanta la mano la “Gober”…La que ya levantó la mano, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para que le den prioridad a Sonora en el proceso de vacunación contra el Covid-19 que iniciará en México la próxima semana, por la alta incidencia en comorbilidades y enfermedades crónico-degenerativas, así como su cercanía con Estados Unidos y el paso de personas por esta frontera. De ese pelo.

En esos términos está esa saludable propuesta que Claudia le hiciera a la Federación, la cual ventilara en la primera sesión del Consejo Estatal de Salud celebrada fuera de la Capital, la misma que tuviera lugar en Cajeme, donde firmaran el acuerdo de la cruzada llamada “Por un Sonora en Semáforo Verde”, entre autoridades estatales, federales, el Ayuntamiento cajemense, sector empresarial y sociedad civil. ¡Qué tal!

Y para quien dude de lo anterior, es que la Mandataria estatal precisara que incluso ya le envió un oficio con esa petición al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; así como al titular de Salud en el País, Jorge Alcocer Varela, con la finalidad de que ese inmunizante contra ese virus llegue a la brevedad a la Entidad, en aras de “aliviar” el aumento de casos y la ocupación hospitalaria que ya hay. A ese grado.

En lo que es una misiva con la que la “Gober” apuntillara, que les hizo un diagnóstico del como está la enferma realidad por estos lares, por registrarse una alta propagación, además de una ocupación de hospitales casi al tope, lo que ha elevado la letalidad de ese padecimiento, que no por nada ya está por llegar a las 3 mil 500 muertes; rebasando los más de 45 mil infectados. Así de delicado el cuadro.

Es por eso del llamado a tiempo que les está haciendo para el Estado que sea de las primeras regiones a las que envíen las vacunas, por aquí tenerse un clima desértico y un frío que te duelen los huesos, lo que agrava las condiciones, ni más ni menos; pero por si eso fuera poco también se colinda con Arizona, que es de los Estados gringos con más contagios y fallecimientos. Ese es el desalentador y enfermizo escenario.

Así que por Claudia ya no va a quedar, a la hora de abogar por la salud de los sonorenses, porque ahora dependerá de la respuesta que le den Alcocer Varela y Ebrad, después del anuncio que acaba de hacer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de que a partir del 15 del presente mes iniciarán con esas vacunadas, para terminarlas en marzo del 2022, por lo que sí que tardarán algo.

Ya que en una primera etapa empezarán con la protección de uno 125 mil médicos y personal de salud, de un universo de más de un millón, por ser de los que están en la primera línea de batalla contra ese mal, o en la atención directa de los enfermos, y para lo que los primeros centros para ese efecto estarán ubicados en la Ciudad de México y Coahuila, esté último porque de ahí se cubrirá el Centro y Norte, según esto. ¿Será?

Y ya después de esos trabajadores, así como de los adultos mayores de 80, 70 y 60 años, ese biológico de Pfizer, que consistirá en dos dosis por persona, se aplicará por decenas de edad, como sería de abril-mayo a quienes tengan de 50 a 59 años; de mayo-junio a los de 40 a 49 años; y de junio del 2021, a marzo de 2022, al resto de la población, es decir, a menores de 40 años, sin contemplar a niños y mujeres embarazadas. ¡Ups!

Advierten contra autobuses…Por estar demostrado que el camión es uno de los principales vehículos de contagio del coronavirus, es que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, se diera un voltión por la Central de Autobuses de Hermosillo, con la finalidad de exhortar a los ciudadanos a evitar en lo posible hacer uso de ese medio de transporte, por cómo a partir de la época navideña aumenta la movilidad por ese medio. ¡Zaz!

A ese punto es que Célida Teresa está reforzando las medidas preventivas contra esa creciente pandemia, y con sobrada razón, porque a partir del próximo 17 de diciembre, que es cuando empieza el periodo vacacional decembrino, en esos lugares se presentan grandes concentraciones de gente, sobre todo en lo que son los camiones foráneos, de ahí que la sugerencia sea la de mejor no viajar, o no por esa vía tan contagiosa. ¡Glúp!

No por nada es que López Cárdenas casi le sugiriera a la ciudadanía, el hasta “irse de raite” en caso de tener la necesidad imperiosa de viajar, ya sea por salud, trabajo o cuestiones familiares, por esas unidades transporteriles ser espacios cerrados y sin ventilación, en los que por horas confluyen decenas de personas, lo que hace que se incrementen los riesgos de transmisión de esos mortales resfriados. ¿Cómo la ven?

Eso al estar comprobado que un pasajero enfermo que se suba a un autobús, puede provocar un contagiadero, de ahí el porqué de la recomendación que se hace, de que una vez que lleguen a su destino, no tenga un contacto cercano con nadie más, así como el permanecer resguardado en su casa por 14 días, ante la posibilidad de haber arribado contaminado, no obstante y la utilización del cubrebocas. Así el peligro.

Más menos así está la advertencia de la “Presimun” emanada de Morena, que por todos lados le está abonando a la concientización preventiva, y con plena justificación, por hoy en día está Ciudad del Sol en alerta máxima y color naranja, de acuerdo al Mapa Sonora Anticipa, de ahí que en la presente semana las actividades se paralizan a las 8:00 de la noche, en tanto que otras permanecen suspendidas. ¡Mínimo!

¿Gira electorera de AMLO?…Y por encima de la agenda que traerá, el que de seguro vendrá a alborotar la bitachera electoral, es el “Pejidente” Manuel López Obrador, en lo que será la gira 11 que hará a Sonora el venidero lunes y martes, para visitar Moctezuma donde inaugurará una base de la Guardia Nacional; así como Bavispe para reunirse con los deudos de la masacre de las familias LeBarón y Langford.

Lo anterior si se toma en cuenta que en los últimos recorridos oficiales que ha realizado por la República Mexicana, no ha perdido oportunidad para “sacar raja” política, o electorera, de su posición Presidente, al “tupirle” la reciente alianza pactada por el PAN, PRI y PRD, de cara a las elecciones del 2021, como recién lo hiciera en Baja California, aún y cuando él siempre ha sido una aliancista, porque sólo así pudo llegar.

De ahí que incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) ya le llamara la atención, por “estar echando mano” de ese proselitismo presidencial, para promover a los candidatos de Morena, como en una de sus visitas aquí también lo hiciera, al destapar al hoy precandidato morenista a la gubernatura, Alfonso Durazo, de ahí las expectativas que hay, por ver ahora con qué saldrá, al ser de esos que no entienden razones. ¡Vóitelas!

Más si se analiza que dormirá en el terruño del bavispeño de Durazo Montaño, donde a parte de sostener una encerrona con los LeBarón, y demás clanes de mormones; también encabezará una cumbre del Gabinete de Seguridad; y a la vez ofrecerá un informe de la Secretaría de Salud sobre el Covid; así como su conferencia de prensa mañanera, por lo que así será el foro y escaparate que tendrá para despotricar. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que se apuesta doble contra sencillo, que la nota no precisamente saldrá de los dos eventos que presidirá, sino tal vez de lo que venga a decir sobre la contienda por el Gobierno del Estado, eso por como ha venido regionalizando sus críticas contra los panistas, priístas y perredistas, principalmente, con lo que al final a denotado que juntos, pero no revueltos, sí los ve como una real competencia. Así la grilla.

Siguen protestas de “Prepas”…Las que ya también se están convirtiendo en una epidemia, son las protestas en las “Prepas” por la falta de pago por parte del gobierno federal, y para prueba está la amenaza que ahora lanzaran los maestros y personal administrativo de los Cecytes, como antes lo hicieran los del Cobach, de que podrían paralizar labores si no les depositaban entre ayer y hoy “juebebes”. De ese vuelo.

O séase que ahora están en riesgo de paro los 51 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), con lo afectarían a más de 28 mil estudiantes, al suspenderse las clases a distancia, a raíz de un adeudo de $15 millones de pesos, producto del alza salarial del 3.4% aprobada desde febrero de este año, según el dirigente sindical, Ramón Gastelum Lerma. ¡Tómala!

Sumado a que manejan que sería una suspensión nacional, en perjuicio de mil 681 escuelas, por un deudón global de más de $200 millones de pesos, de ahí por qué se estén “levantando en armas para presionar a los de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y “corregirles la plana”, por de plano ya haber esperado mucho, y es por lo que amagan con “hacer pagar a justos por pecadores”, como es al estudiantado. De ese tamaño.

Por lo que a querer y no, pero con esa enésima sublevación se está confirmando, que los de la administración gubernamental de la llamada 4T han resultado más de lo mismo, o si no es que “píor”, por no siquiera estar “haciendo la tarea” en ese sentido, como es la de garantizarle la liquidez presupuestal a esos sistemas educativos, y que así puedan operar normalmente, o con una eficiencia mínima, ¡pero qué va!

No obstante y que con la nueva normalidad por lo de la emergencia sanitaria se han ahorrado los gastos operativos de esas Preparatorias, por las cátedras impartirse de manera virtual, a los estudiantes estar en sus casas, pero ni así les han asegurado el gasto más básico, como es el de la plantilla laboral, y peor tantito por aquí no haber un representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), o que al menos se conozca.

