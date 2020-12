Impactan muertes colaterales

Cumple su promesa alcaldesa

Continúa “la grilla” en el ITH

No pagarán por fiestas caseras

Impactan muertes colaterales…Y una vez más se está demostrando, que una tragedia “pega, o llega más”, cuando la o las víctimas son conocidas, o cercanas a la actividad pública, como ahora ocurriera con el trágico“accidente” registrado la mañana del lunes en la caseta de cobro de Hermosillo, ubicada en la salida a Nogales, que dejará un saldo de dos muertos como consecuencia de un hecho de violencia.De ese pelo.

Pues en esta ocasión por el conocimiento que se tenía de los fallecidos, y que fueran víctimas colaterales de la creciente ola violenta, es que tuvieran un mayor impacto, como es el caso del ex Presidente Municipal de Altar en el trienio 2009-2012, Rafael Rivera Vidrio, de 49 años; y su esposa Irene Enedina Quihuis Mendoza, de 46 años, quienes quedaron en medio de una persecucióncarretera que hacían unos sicarios de un vehículo.

Y es que ahora sí que sin deberla ni temerla, quien también actualmente fungía como director de Conservación de Vialidades, de la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Cidue) de Hermosillo, junto con su cónyuge, estuvieron en el lugar y el momento equivocado, para terminar siendo estrellados por una camioneta que era perseguida por los gatilleros, y a la que en el trayecto le disparaban.

Al ser una huida por su vida de un tal Everardo, de 37 años de edad, al que apodan “El Pelón”, la cual iniciara en el puente que conduce a San Pedro El Saucito, en un camionetónde lujo, tipo Yukon, luego de que desde una suburbanla comenzaran a rafaguear, al ir en compañía de una mujer y dos menores de edad, por lo que trató de llegar al citado punto de cobranza carretero, con la intención de solicitar auxilio. ¡Vóitelas!

Así que producto de su desesperación y alocada carrera, es que el perseguido perdiera el sentido de la distancia, para terminar impactándose en la parte trasera de un Aveo, de la marca Chevrolet, en el que viajaban Rivera Vidrio y Quihuis Mendoza, quienes se maneja que prácticamente murieron instantáneamente, como resultado de que el auto quedara destrozado, por ni siquiera haber alcanzado a frenar. ¡Palos!

Con lo que al final dejaron de existir dos personasque nada tenían que ver con las cuentas pendientes que la parecer tiene el hombre que resultara herido de bala, y quien junto a la fémina que lo acompañaba, así como sus dos hijos de sexo masculino, fueran trasladados a un hospital, de ahí por qué la condena, e indignación no se hiciera esperar, por la inseguridad seguir cobrandovidas de inocentes. Ni más ni menos.

Como lo exhibe que la alcaldesa, Celida López Cárdenas, fuera de las primeras en lamentar por las redes sociales ese doble sentido deceso de Rafael, e Irene Enedina, al que consideró como un “funcionario ejemplar y amigo de los buenos”, en lo que cabe aclarar que no es el primero que muere de esa forma, por meses atrás también haber muerto baleado el ex “Presimun” de Magdalena, Luis Alfonso Robles Contreras. ¡Ñácas!

Luego entonces es un acontecimiento que confirma que los delincuentes, generalmente del crimen organizado, ya no se están deteniendo ante nada, al ya haberle perdido el respeto a las “autoridades”, debido a que nunca “los agarraran”, como ahora se evidenciara, al no ser detenidos, de ahí el porque es algo que ya a cualquiera puede pasarle, por el inseguro ambiente que hay, y que hace que todo mundo esté en riesgo. ¡Zaz!

Cumple su promesa alcaldesa…Ahora sí que tal como lo prometiera, la que acaba de difundir otro video de manera virtual, en lo que es algo así como un nuevo capítulo de lo que ha llamado “Una Historia de Terror Llena de Corrupción” de los explotadores de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), es la “Presi”Célida López Cárdenas, ahora para acusarlos de estar causando un ecocidio. ¡Pácatelas!

Eso al denunciar que los de la PTAR incumplen con las normas ambientales por no tratar las aguas negras y solo desecharla de manera clandestina en arroyos que conectan con el Río Sonora, poniendo en peligro la salud de los ciudadanos, de ahí que exhortara a las dependencias ambientales como la Semarnat y Profepa, entre otras, para que den fe de ese abuso ecológico que están cometiendo contra la ciudad. De ese vuelo.

No en balde es que Célida Teresa reiterara, que a pesar de que el municipio le paga cantidades millonarias a la empresa TIAR Hermosillo, para llevar a cabo ese tratamiento acuático, pero ni así está cumpliendo con el contrato; además de incurrir en un delito federal, al incumplir con la normatividad de cuidado del ambiente, de ahí que advirtiera que por eso el proceso de cancelación de la concesión ya está en curso. ¡Mínimo!

De esa forma es que López Cárdenas ha seguido probando la sucia e ilegal operatividad de los de la PTAR, que sí que “está de la patada”, o la apestada, por ese tiradero y cochinero que les han estado sacando a balcón, y ante lo que su encargado, un tal Víctor Aguilar, simplemente no ha dicho nada, haciendo valedero aquello de que ¡el que calla otorga!, por las pruebas ventiladas ser más que contundentes, e irrefutables. ¡Tómala!

Ante lo cual la que sí que se ha visto lenta, es la fantasmal y desconocida delegada de la Profepa -Procuraduría Federal de Protección al Ambiente-, Beatriz Carranza Meza, por según esto ya haber ordenado una inspección por esas contaminantes descargas, pero sin que hasta ahora haya dicho esta boca es mía, para ver si están violando la Ley General de Equilibrio Ecológico, lo cual resulta más que obvio. ¿Qué no?

Continúa “la grilla” en el ITH…Donde ha seguido de amor la llama, o las grillas universitarias, es en el hoy en día politizado Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH),ya que como se veía venir, lo que es el personal académico, administrativos y de apoyo, desconoció la designación de José Antonio Hoyo como el nuevo rector, en reemplazo del renunciado de Gerardo Ochoa Salcido, la cual se concretó el pasado viernes.

Casi por nada es que el secretario general de la delegación sindical del ITH, Rogelio Bonillas Olivas, sentenciara que continuarán con sus protestas en las afueras del edificio principal, con la finalidad de ejercer presión y que las instancias académicas envíen a un representante para negociar, por considerar que a José Antoniolo impuso el Tecnológico Nacional de México(TecNM), sin tomar en cuenta a nadie.Así el dato.

Tan dicen que Hoyo Montaño tiene maldad, después de que le viniera a dar posesión una comitiva de cuatro personas enviada por el TecNM, que casi casi “se ha metido en un hoyo”, al acondicionar un aula para desde ahí hacer como que trabaja, porque lo que es a su oficina no se ha presentado, en lo que suponen que es una actitud para sacarles la vuelta y evitar un diálogo con los inconformes, aún y cuando es lo que prometiera.

No obstante y que señalaran, que el principal motivo de esa manifestada, es demandar “la cabeza”, o salida del subdirector administrativo de ese antes pacífico Tecnológico, Luis Carlos Santos, al que responsabilizan de haber grillado a Ochoa Salcido, simplemente por no haber cedido a sus caprichos de “acomodar” a gente partidista en cargos directivos, y es que aunque lo denunció, nunca se procedió en consecuencia. ¡Glúp!

Por lo que así están los “puntos sobre las íes” que de nueva cuenta pusiera Bonillas Olivas, que primero abogaran por la restitución de Gerardo, pero que al no lograrlo, ahora insisten en la destitución del ni tan Santo de Santos, por ser al que identifican como el orquestador de esa desestabilización que nunca antes se había dado a ese grado, y que aseguran que es alentada por los simpatizantes del partido de Morena.

No pagarán por fiestas caseras…Con todo y que es algo que la gente no tenía en el radar, pero lo que ya es oficial, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de aprobar que los ayuntamientos no podrán contemplar en sus leyes de ingresos municipales el cobro de permisos para realizar fiestas familiares y sociales en domicilios particulares, por violar derechos humanos como la intimidad y libertad de reunión.

En lo que es un concepto por el que dejarán de ganar los municipios, como es el de las pachangas, y para seña está que tan solo en esta Capital, hasta antes de la pandemia otorgaban entre 80 y 100 anuencias semanales para festejos caseros, pero el promedio se ha reducido hasta 15 con la llegada del Covid-19, aunque por ganas no ha quedado, como lo refleja el cómohan repuntado los aquelarres clandestinos. Así de pachangueros.

De ahí que a partir de esa resolución judicial, de aquí pa´l real ya todo mundo podrá enfiestarse en su casa, y sin tener que pagar nada, o el acudir hacer el trámite a la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, de la que es titular GinoSaracco Morales, y es que hoy en día por la restricción que hay, cuando era una pachangón de más de 50 personas, mínimo había que desembolsar $261 pesos. ¡Cuando menos!

Y si a eso se le agrega que obligaban a contratar vigilancia con policías auxiliares, dependiendo de la magnitud del evento, pero sobre todo en las bodas, quinceañeras y demás, es que aumentaba el costo, pero eso ya será cosa del pasado, por de a cómo la Suprema Corte determinara que ya no aplicará esa cuestión, a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Porque si bien son cantidades que no impactan mucho, pero en algo ayudarán a la economía familiar, pero sobre todo a la de los fiesteros, aunque en lo que más bien incidirá, es en que la ciudadanía ya no sienta el que están invadiendo su privacidad, ya que los inspectores en cuanto escuchaban música, incluso hasta los llamados “chirrínes”, luego luego les caían para que “se pusieran la de puebla”, o pagaran el permiso.

