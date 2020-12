¡Va de mal en “píor”! el Covid

Va de mal en “píor” el Covid…Y a cómo está la alerta máxima por lo del coronavirus en esta Capital, todo hace indicar que los hermosillenses pasarán una amarga Navidad confinados, aunque igual pinta para el resto todo del Estado, por como Sonora está entre las diez Entidades a punto de pasar del naranja al rojo en el Semáforo Epidemiológico nacional, por estarse disparando los casos, con un promedio de 300 diarios. ¡Zaz!

Casi por nada es que desde ayer domingo, y hasta el próximo sábado, lo que es Hermosillo y Agua Prieta serán las dos ciudades que tendrán las máximas restricciones para evitar la propagación de ese letal virus, según lo determinado por el sistema de monitoreo denominado Mapa Sonora Anticipa, de ahí que desde las 20:00 horasdeberán suspender todas las actividades no esenciales, incluso los supers. De ese pelo.

Mientras que en ese mismo periodo San Luis R. C., Caborca, Guaymas, Cajeme, Nogales, Cananea y Navojoa se mantendrán en riesgo alto; en tanto que Puerto Peñasco en un nivel medio, de ahí que esas municipalidades paralizarán la actividad dos horas más tarde, es decir, a las 22:00 horas, lo que les permitirá tener un poco más de movilidad, salvo en la última, que será hasta la media noche, o a las 00:00 horas de la “nochí”. ¡Órale!

Motivo por el cual es que a partir de hoy en esta Ciudad del Sol, y por decreto del Consejo Estatal de Salud, se cancelarán los eventos sociales no prioritarios, como son las bodas, quinceañeras, festejos en salones de fiestas infantiles y en domicilios particulares; así como de guarderías, cines, teatros, museos, centros religiosos, casinos, bares, cantinas, centros nocturnos, gimnasios, y eventos masivos en general. ¡Ups!

Igualmente deberán cerrar las peluquerías, salones de belleza, spas centros de tatuaje, con la opción manejarse por citas, y yendo a las casas de los clientes; y ya en el caso del transporte público, o los camiones urbanos, el aforo será del 25%, y con las ventanas abiertas, destacándose de todo ello lo que son los supermercados, que también tendrán que ajustarse a esos horarios, por lo que habránde hacer las compras programadas.

En lo que son unas medidas instrumentadas en base a las monitoreadas que se han hecho a nivel local, y que se basan en los índices de infectados, ocupación hospitalaria y defunciones, y es que en la región sonorense ya se rebasaron los 44 mil 500 casos; y estaba por llegarse a los 3 mil 500 muertos; y en lo que es en México ya se “arañaba” el millón 200 mil contagiados; y alrededor de los 110 mil fallecidos. ¡Vóitelas!

A tal grado ya llegó la alertada sanitaria generalizada, que lo que es el fin de semana la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ya les hizo un llamado a los paisanos que viven en “otro lado”para que este año no visiten el Estado, en aras de no acrecentar los riesgos de contagiadera, y con ese fin es que anunciara la creación del programa Operativo Navideño Saludable, con el que colocarán filtros de prevención. ¡Glúp!

De ahí que advirtiera que ahora el Programa Paisano debe ser informativo y preventivo, pero no una invitación como antes se hacía, para que vinieran en parvada, ya que el seguir haciéndolo así sería incurrir en una irresponsabilidad, derivado del como los tiempos han cambiado con esa enfermedad, de ahí que lo que ahora harán será prevenirlos,para que no afecten a sus familias, por en EU estar peor ese padecimiento.

Así que todo hace suponer que a ese punto ese mal le estará echando a perder la fiesta a Santoclós, y a todo mundo, por no estar las condiciones como para festejar, y para prueba está que en esta “Capirucha” las compraderasnavideñas deberán hacerse bajo presión y cuidándose de no ser víctima de esa virulencia.

Cunde por todos lados el virus…Vaya que el que es un síntoma inequívoco de que el Covid-19 ya se está propagado por todos lados, es que hasta las instituciones de salud estén siendo invadidas por esa infección respiratoria, y para evidencia está el que hubieran tenido que cerrar temporalmente las oficinas centrales del Isssteson, al registrase un brote entre su personal y los que ahí acuden. Ni más ni menos.

Y es que si eso pasa en una institución que cumple con todos los protocolos sanitarios habidos y por haber, pues ya sabrán que les pueda esperar a los simples mortales, luego de que el pasado viernes se hiciera público el cierre de la sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), ubicada en el bulevar Hidalgo No 15, para reabrir pasado mañana, o el miércoles. ¡Mínimo!

Luego entonces contra todo los esperado, pero lo que son el uno dos de ese Instituto, como son los directores General y Médico, José Martín Velarde y José Luis Becerra Hurtado, respectivamente, se vieron en la necesidad de parar las labores y tramitologías en esa área, pero aclarando que en ese ínter los servicios médicos se han seguido ofreciendo de manera regular en los CIAS, Módulos y Hospitales. Así el dato.

Toda vez que por encima de la urgencia de cualquier trámite y gestión, se optó por privilegiar la salud de los empleados y derechohabientes, a partir de que ya imperaba un ambiente muy contaminado, de ahí que determinaran hacer un alto en la operatividad por unos días, con la finalidad de reforzar las medidas de sanitización y desinfección de los espacios, principalmente en los de atención al público. ¿Cómo la ven?

Sin embargo en lo están suspendidos continuarán trabajando de manera virtual, como es en el Departamento de Vigencia de Derechos, para elalta de afiliados, renovaciones de servicios médicos, reimpresión de credencial, y demás, atendiéndose en los correos electrónicos [email protected] y [email protected], y los teléfonos 662-2122395 y 662-3190010 extensiones 88130 y 88132.

Aunado a que para apartar consultas médicas, o dudas sobre el servicio, el Centro de Atención Telefónica funciona de manera regular de lunes a viernes, en horario de 07:15 a 20:45; mientras que los sábados o días festivos es de 08:00 a 15:00 horas, en los teléfonos 662-3190066 y 662-3190067, así 800 006 7890.

Inicia revocación de conce$ión…Quien una vez más está confirmando que es de las que va del dicho al hecho, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para seña está el que ya iniciara con el proceso de revocación de la conce$ión de la exhibida Planta Tratadora de Aguas Residuales de Hermosillo (PTAR), al asegurar que existen los elementos jurídicos y pruebas suficientes para cancelarla. ¡Pácatelas!

De tal forma que con ese anuncio y advertencia de Célida Teresa, se demuestra que no es de las que habla nomás por hablar, sino cuando ya “tiene los pelos de la burra en la mano”, o en este caso la serie de fétidas irregularidades que les detectaran, y que hacen que no valgan los $17.7 millones mensuales que cobran por el saneamiento que en teoría hacen de las aguas negras que desecha la ciudad, por la realidad ser otra.

Puestan sólo mediante una auditoría hecha al vuelo, luego luego afloró que la empresa concesionaria, que es TIAR Hermosillo,ha incumplido con las normas ambientales y cláusulas del contrato, al estar contaminando parte del subsuelo y los mantos acuíferos donde está instalada, por las descargas continuas de aguas crudas, motivo por el cual ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). ¡Ñácas!

No en balde es que López Cárdenas convocará a una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre ese cochinero, como ha calificado a la PTAR, por lo que de eliminarla representaría un ahorro de $2 mil millones de pesos para el Ayuntamiento, por ser un leonino acuerdo al que aún le restan 14 años, a razón de $18 millones de pesos anuales, cuando es algo que pueden operar los de Agua de Hermosillo (Aguah).

Más menos así es de a cómo Célida les agitó las aguas, y no nomás por encimita, sino a fondo, al también señalar que ya la están auditando por las sospechas que hay, de que no invirtieron los más de mil millones de pesos que costó la construcción de esa plantita, de ahí el porque consideren que los ciudadanos no tienen por qué seguir pagando tantos millones, para que al final “$e las estén haciendo de agua”. ¡Tómala!

Porque lo que es el encargado de esa infraestructura hidráulica, un tal Víctor Aguilar, no ha vuelto abrir la boca, y más después de que la “Presimun” dijera: “No más contratos corruptos”, “Ya se les acabó”, con todo y que no han faltado los que digan que es una acción que pudiera tener un tinte electoral, independientemente del beneficio financiero que significaría para las finanzas municipales, por ser un evidente abu$o. ¿Qué no?

Aún va para largo La Cuatro…La que está claro que todavía va pa´ largo, es la eternizada terminación de la carretera de Cuatro Carriles federal de Estación Don a Nogales, de acuerdo a lo confesado por el pintado director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Pacheco, al ahora ventilar que para principios del 2021 apenas iniciarían con el proceso de licitación para su conclusión. ¿Será?

O séase que así se ha prolongado ese atraso carretero, como lo reconociera Pacheco Grajeda, al “apechugar” que hoy en día esa rúa, que fuera oficialmente inaugurada en diciembre de 2018 por el ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, presenta dos tramos inconclusos; uno de 3 kilómetros en el punto conocido como “Curvas de Quijano”, entre Ímuris y Nogales; y otro de 6 kilómetros en Vícam, en la región Sur. Así la incompetencia.

Eso explica por qué en las últimas visitas del “Pejidente”, Manuel López Obrador, ya ni siquiera han tocado el tema de esa terminación, a partir de que una y otra vez incumpliera con las fechas que prometiera para concluirla, de ahí que ya mejor ni quisiera comprometerse, como consecuencia de lo mal que supuestamente les han quedo las compañías constructoras, a las que tampoco se ha sabido que las hayan sancionado. ¡Palos!

No obstante lo que es el por algo tachado de burocrático de Pacheco, por su parte a la fácil se ha “lavado las manos”, al salir con que la SCT no es la encargada de administrar el recurso destinado para el mantenimiento de esa vía asfáltica, identificada como la México 15, al asegurar que los montos los maneja Banobras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), y ellos nomás ven lo de la conservación de las conexiones rurales.

Razón por la cual es que no se vea para cuando pueda quedar terminada La Cuatro, por la incompetencia que han exhibido, a pesar de que no son ni diez kilometritos los faltantes, pero así le han dado largas. ¡Ouch!

Correo electrónico: [email protected]