Está cundiendo el coronavirus

La insensibilidad de la Canirac

Habrá nueva opción de noticiero

“Echa el extra” el de Economía

Está cundiendo el coronavirus…Tal como se había advertido, la que va que vuela para volver a ponerse ¡al rojo vivo!, es la epidemia de coronavirus, como lo reflejan los últimos registros de casos, luego de que el pasado miércoles llegaron a ¡¡430 en un día!!, algo que no sucedía desde los meses de junio y julio, lo que es un síntoma inequívoco de que el rebroteya es toda una enferma realidad. De ese pelo.

Prueba de ello es que el secretario de Salud, Enrique Clausen,ya advirtiera que a cómo está de delicada la cosa, o ese contagioso panorama, no descartan que Sonora regrese al color rojizo en el Semáforo Epidemiológico nacional, que ahora está en tonalidad naranja, de ahí que exhortara a dejar los festejos navideños para otra ocasión, con el fin de no convertir la temporada decembrina en una época de duelo.

Eso por considerarse que hoy más que nunca se necesita que la ciudadanía adopte una actitud preventiva, pero por aquello de las dudas, en caso de que las mayorías se resistan a acatar las medidas restrictivas, es por lo que en el Boletín Oficial del Estado ya publicaron los ordenamientos contemplados en el “Mapa Sonora Anticipa”, que desde este fin de semana contempla el cierre de bares, casinos, cines, teatros y museos. ¡Zaz!

En lo que es una disposición que abarcará siete municipios, que son Hermosillo, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa, Agua Prieta y Cananea, en los que además a partir de las 22:00 horas -10 de la noche- deberán suspenderse todas las actividades, salvo las que catalogadas como esenciales, para reanudarlas hasta otro día, en aras de reducir la movilidad ciudadana al máximo, y de esa forma evitar contagios. ¡Palos!

De ahí que entre las acciones más detalladas provocadas por esa contingencia sanitaria, está el que tampoco podrán operar los salones de fiestas infantiles; al igual que las guarderías; mientras que los consultorios médicos deberán tener un aforo del 25%, y con previa cita; así como los spa, salones de belleza, peluquerías, tatuajes, cuidado de manos y pies, entre otros, y en el mismo porcentaje. Así la limitación.

A ese grado es que están convocando a bajarle al movimiento y la actividad, pero sobre todo a la fiesta, y no es para menos, por cómo la contagiadera se ha disparado, al igual que la ocupación hospitalaria, por ya estarse por llegar a los 44 mil infectados; con casi 3 mil 500 muertos, más los que se sigan acumulando, por ser una infección respiratoria que va p´a largo, por todavía faltar algo para las vacunaciones masivas. ¡Glúp!

Es por eso que hoy en día lo único que puede hacerse, es presionar con esas prohibiciones para prevenir antes que tener quelamentar más muertes, con todo y los peros que puedan ponerles algunos, por el sacrificio que implican esas paralizaciones en lo económico, aún y cuando la vida no tiene precio, por estar por encima de cualquier otro interés, que no sea el de proteger la salud ciudadana, ya que esa debe ser la prioridad. ¿Qué no?

O séase que así está el llamado a la prevención que están haciendo, por medio de la cruzada denominada “Por un Sonora en Semáforo Verde”, promovida por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, vía el Consejo Estatal de Salud, con la participación de los ayuntamientos con más población y la sociedad civil, como una forma de unirse en un mismo frente saludable,para buscar un alivio en conjunto, más que por separado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Raya en la insensibilidad Canirac…Y como era de esperarse, por ya no ser ninguna novedad, los que luego luego exhibieron su insensibilidad son los de la Canirac, al pronunciarse en contra de los nuevos lineamientos restrictivos decretados para contrarrestar el repunte del Covid-19, de ahí que los estarán aceptando bajo protesta, y en medio de una “lloradera”, dizque porque los afectará. ¡Ñácas!

Lo anterior después de que a través del tachado de llorón mayor de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), cual es el caso del vicepresidente, Manuel Lira Valenzuela, ya se estén lamentando de que los cierres y reducción en los horarios, casi casi les significará “el tiro de gracia” en su especialidad culinaria, por diciembre ser el mes en el que más venden. ¡Tómala!

Pues de acuerdo a los lamentos ventilados por Lira Valenzuela, lo que es en las fechas navideñas, es cuando sacan para los gastos extras, como el pago de aguinaldos de los empleados; así como las deudas que tienen esos negocios, luego de que por alrededor de cinco meses sólo ofrecieran servicio para llevar, lo que supuestamenteno les reditúa económicamente de la misma manera, lo que estaría por verse. ¡Vóitelas!

Es por lo que estaban esperanzados a lo que ya no podrá ser, como consecuencia del cómo ha vuelto a cundir esa enfermedad, aunque a la par también esté imperando el sentir general, de que únicamente están pensando en su bolsillo, y no en la salud de los ciudadanos, por únicamente aceptar los cambios cuando les conviene, por suponerse que fueron parte de la nueva y recién aprobada semaforización local implementada. ¡Mínimo!

Pero en tanto que los de la Canirac se “disciplinarán”, como también lo hará la Canaco; lo que es el de la de por sí belicosa Unión de Comerciantes del Centro, de la que es cabecilla Rubén López Peralta, ya amagócon que se rebelarán y continuarán abriendo en las horas de siempre, bajo el pretexto de que no se está actuando al parejo con el resto de los vendedores, por lo que así está el desafío, como si se mandaran solos. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Habrá nueva opción de noticiero…Y al que desde ya se le augura el mayor de los éxitos, en lo que será su regreso a las ondas radiales hertzianas, después de estar en el mundo virtual de la red, es al probado conductor y mejor amigo, Noé Curiel, en lo que será su nuevo noticiero llamado “Número 1 Noticias Con Noé Curiel”, que desde el próximo lunes se trasmitirá en la Radio 97.1 FM, de 6:00 a 8:00 de la mañana.

Porque lo que es Noé ha demostrado ser de los comunicadores más experimentados y completos que hay en el ámbito de la noticia radial, además de que ahora tendrá el plus extra de que hará mancuerna con tres talentosos colegas, como son los famosos Federico Yang, “Lino” Martínez y “El Lupillo” González, porque de lo que se trata es de hacer un espacio de noticias muy ciudadano, ameno y sentido de pueblo. ¡Órale!

Luego entonces a partir del 7 del presentediciembre los radioescuchas ya tendrán una nueva opción para informarse, como es la que encabezará el periodista de la ceremoniosa voz con la que se le distingue a Curiel, que esta vez estará haciendo equipo con esa tercia de ases del micrófono, que son los que le “pondrán la sal y pimienta” a la información que ahí difundirán de lunes a viernes. ¿Cómo la ven?

Así está el acierto del propietario de esa empresa radiofónica, José Antonio de Anda, por no ser cualquier cosa el conformar ese cuarteo de maestros de la conducción, como están identificados, por la experiencia que ya tienen y el haber demostrado que se la saben de todas todas en ese medio que no es nada fácil, ya que el proyecto radica en complementar la opinión de diferentes voces para aderezar la nota y hacerla más atractiva.

Al estar de más el señalar que han confirmado ser toda una garantía en sus diferentes facetas, pero ahora en su calidad de algo así como “Los Cuatro Fantásticos”, sí que está más que asegurado que mantendrán informados y entretenidos a los radioescuchas, por ser una combinación de perfiles que por años han estado en el gusto popular, pero que por primera vez estarán integrando una propuesta informativa juntos. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Echa el extra” el de Economía…Vaya que se está comprobando, que quien ha seguido explotando al máximo todos los ámbitos económicos, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y para seña está el que ahora crearan el primer Clúster de Energía, que desde ayer es presidido por Luis Carlos Peralta, para impulsar la derrama económica en el sector energético y fortalecer a las empresas sonorenses.

En esos términos están elevando la mira en ese rubro de las energías renovables, ya que el contar con ese enlace de promoción permitirá fomentar una mayor participación en proyectos internacionales, de ahí que sea vista como la plataforma de colaboración más grande e importante desarrollada en el Noroeste de México, al conformarse con la unión de los distintos actores a favor del desarrollo de esa industria. Así el progreso.

Toda vez que de acuerdo a la visiónde Vidal Ahumada, el plan es posicionar a la región como un polo de proyección, con la finalidad de que ese sector pueda continuar promoviendo la innovación y atracción de inversiones, de ahí que estén integradas 200 compañías con la mira puesta en sumarse a la cadena de valor de los consorcios mundiales de esa especialidad que ya se han instalado por estos lares. Esa es la realidad.

Más menos así estarán abonándole al avance en ese terreno, como lo pone de manifiesto que el que también buscarán a los promotores económicos de Arizona, con la intención de detonar negocios aprovechando las ventajas competitivas compartidas en ese ramo, con lo que lograrían un efecto multiplicador en la economía y el crecimiento de ese nicho industrial, en el que Sonora está llamado a ser líder. A ese punto el dato.

Correo electrónico: [email protected]