Anuncian paro antibloqueos…Y directa como es, la que no se anduvo por las ramas para ahora calificar como un “cochinero” la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), es la alcaldesa Célida López Cárdenas, al publicar un segundo video en las redes sociales, en el que exhibe como dejan al aire libre el lodo que queda de las aguas negras que contienen heces fecales. De ese pelo.

Así estuvo la nueva ventaneada que Célida Teresa “les pegara” a los concesionarios de esa obra hidráulica en la que se tratan las aguas negras, que es la empresa TIAR Hermosillo, y a los que el pasado miércoles 25 del presente mes de noviembre los sacara a flote, luego de que dejaran de funcionar por no pagar el recibo de “la luz”, a pesar de que le facturan al Municipio $18 millones de pesos mensuales por ese proceso. ¡Tómala!

Y es que en esta ocasión López Cárdenas acudió a un predio de la PTAR, donde se observa la presencia del mencionado lodazal expuesto a la intemperie, con lo que contaminan el medio ambiente, cuando es algo que no debería de suceder, por ser desechos que tienen que ser depositados en el relleno sanitario, lo que es parte de la responsabilidad de la compañía concesionaria estipulada en el contrato. ¡Palos!

No en balde es que la “Presimun” emanada de Morena públicamente ventilara por medio de la red virtual, que se les está pagando para que esos lodos no estén ahí, sino en el basurero, porque dentro de la carísima tarifa que cobran contemplan su traslado, más sin embargo con eso se está comprobando que no lo están haciendo, generando una grave contaminación, cuando se supone que es lo que deben evitar. ¿Qué no?

Pues de esa manera la Munícipe está cumpliendo su palabra, de que les balconearía todos los hallazgos de irregularidades que les encontrara, por considerar sus fallas como una “historia de terror”, y ciertamente que no tuvo que buscarles mucho, porque fue cosa que se diera una vuelta por los terrenos en los que operan a medias, para que detectara esas fétidas anomalías que les dejara al descubierto. Ni más ni menos.

En lo que es un descubrimiento que tachara como una vergüenza, aún y cuando es algo que ya se sospechaba, después de que aflorara que por la falta de energía eléctrica, en las áreas aledañas a esa plantita desfogaran el aguerío que en teoría deberían tratar, según la denuncia que hicieran los ejidatarios ubicados en esa zona, quienes son los que pusieran “el grito en el cielo”, por cómo los contaminaran. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que la “Presi” les reiterara y sentenciara que los ganones de TIAR Hermosillo nomás no han cumplido con lo convenido, y por el contrario han estado contaminando el suelo, subsuelo y aire, de ahí que su operatividad resulte muy cara y deficiente, por lo que desde ya promueven la cancelación de la concesión pactada por 18 años, pero siempre y cuando hubieran hecho bien su trabajo, lo cual no ha ocurrido. ¡Zaz!

Ciertamente que por todos lados les están demostrando sus cochinadas, después de que la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (Proaes) confirmara mediante un recorrido de inspección, que por la falta de “corriente” tuvieron que arrojar esos residuos líquidos al Río Sonora, por lo que serán objeto de un multón, lo que contradice la falsa versión del encargado, un tal Víctor Aguilar, de que sí funcionan muy bien. ¡Ajá!

Es por lo que Célida les dijera: “No más contratos corruptos”. “Ya se les acabó” el sucio negociazo. ¡Ups!

¡Volverán a cerrar! los bares…Lo que se veía venir ya será toda una realidad a partir del próximo fin de semana, como es el cierre de los bares y casinos, así como de todo lo que se le parezca, como consecuencia del cómo está la rebrotada de la epidemia del Covid-19, que de nuevo ya alcanzó la cifra de los más de 340 contagiados por día, de ahí que mejor optaran por pararle a la fiesta y diversión, por no ser esenciales. ¡Glúp!

Aún y que cuando lo que puede servir de consuelo, es que las posadas navideñas no se suspenderán del todo, porque en base a lo advertido por el director de Inspección y Vigilancia Municipal, Gino Saracco Morales, dichos festejos solamente podrán llevarse a cabo en los domicilios, pero deberán terminar antes de las 10:00 horas de la “nochí”, para limitar el que se haga la pachanga en los centros de trabajo. De ese tamaño.

Mientras que en lo que toca a las celebraciones guadalupanas, con motivo del Día de la Virgen de la Guadalupe, lo que es Saracco Morales recomendó el mejor ni hacerlas en las casas, por las juntadas de personas que provocan, y más si se toma en cuenta que está vez caerán en “viernes social”, lo que es una fecha muy alcahuete, de ahí que la idea sea la de correr los menos riesgos posibles de una contagiadera.

En lo que son unas disposiciones restrictivas que forman parte de la nueva estrategia llamada “Por un Sonora en Semáforo verde”, en la que participan los ayuntamientos y la sociedad civil, lo que habla de que están plenamente acordadas y basadas en el Mapa Sonora Anticipa que también se creara, y que es una modalidad complementaria al semáforo nacional, el cual sirve para revisar a nivel local el comportamiento de ese mal.

Ya que en el primer mapeo y reporte que se hiciera, se detectaron focos rojos en siete municipios, entre ellos Hermosillo, derivado de que se ha disparado la ocupación hospitalaria, tanto pública como privada, que ya rondaba el 80%, es decir, 8 de cada 10 camas para ese padecimiento, por aquí concentrarse los enfermos de otras partes del Estado, de ahí que no descartan y que luego restrinjan más actividades económicas. ¡Mínimo!

Tarde pulen la Ley 5 de Junio…Una vez más se está volviendo a demostrar que ¡vale más tarde que nunca!, luego de que en el Congreso del Estado acaban de reformar la Ley 5 de Junio, que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en Sonora, con la que se obliga a las guarderías, estancias y centros de ese tipo a contar con la instalación de equipo de videograbación. ¡Órale!

Toda vez que a 11 once años de ocurrida la tragedia en la Guardería ABC, suscitada el 5 de junio del 2009, y que es la que diera pie a esa legislación, después de que murieran 49 niños, hasta ahora están obligando a que esos establecimientos cuenten con cámaras, cuando es algo que debió haberse propuesto desde un primero momento, como lo están concretando los diputados de la actual Legislatura. ¡Increíble, pero cierto!

Motivo por el cual es que el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública del Poder Legislativo, fuera presentado por la legisladora de Morena, Diana Platt Salazar, quien resaltó la urgencia y necesidad de prevenir riesgos y emergencias, por medio del uso de esa tecnología, pero sin vulnerar los derechos infantiles; así como el establecer sanciones para quienes se abstengan de hacer uso de esas medidas.

Es por lo que “hablando en plata”, Platt apuntillara que “El propietarios, encargado o administrador de un centro de desarrollo integral infantil que no tenga en funcionamiento los equipos o sistemas tecnológicos a los que hace referencia el artículo 39, fracción 14 de la presente Ley, se le aplicará una multa de equivalente de 250 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (Umas) del año en que se impone”.

Para el caso es una tardada, pero al fin aprobada reformada, que contempla un plazo de 120 días naturales para que los inmuebles de esos negocios hagan la instalación correspondiente de los equipos de audio y video, y una vez vencido ese periodo de gracia, la autoridad estatal deberá realizar inspecciones para verificar que cumplan, o en su defecto aplicar sanciones y suspender actividades, entre otras acciones. Así el dato.

“Reprueban” a la Federación…Y en lo que ya se ha convertido en un cuento de nunca acabar, los que esta vez decidieron no publicar las calificaciones del alumnado, porque no les han pagado el aguinaldo, son los profesores del Colegio de Bachilleres (Cobach), como una medida de presión para que las instancias de ese sistema educativo solventen esa prestación, que debieron haberles liquidado desde el pasado lunes.

A ese grado han tenido que llegar los más menos 2 mil trabajadores de esa “Prepa”, entre los que están los docentes, aunque tienen la esperanza de que está semana les entreguen esos “chri$ma$”, equivalentes a alrededor de $69 millones de pesos, o de lo contrario amenazan con realizar manifestaciones, como lo adelantar el dirigente sindical, Eleazar Herrera Araujo, y que es por lo que los están reprobando. ¡Ñácas!

No obstante y que Herrera Araujo precisara, que lo que es el profesorado sí le proporcionó de manera verbal a los más de 20 mil alumnos su calificada del segundo parcial durante las clases virtuales, pero la diferencia radica en que como parte de esa inconformidad, es que no las publicarán en la plataforma digital que tiene esa institución, como lo marca el procedimiento, como resultado de que no les pagan. ¿Cómo la ven?

Aunque lo que es el director del Cobach, Víctor Mario Gamiño Casillas, ya puso los puntos sobre las íes, al aclarar que esa recurrente problemática es porque no han recibido los recursos por parte de la Federación, correspondientes a los pagos de la segunda quincena de noviembre, así como los que deben cubrir el incremento salarial, aguinaldo y otras prestaciones contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Toda vez que como prueba y consecuencia de ese atraso federal, es que el Gobierno estatal tuviera que aportar la “lana” para la pagadera de la segunda quincena del mes de noviembre, así como para el bono de Apoyo para Superación Académica, e Incremento Salarial, incluyendo retroactivo al 1 de febrero, pero la cuestión es que al de nuevo no estarse viendo nada claro, es por lo que los “Profes” están protestando, y hasta en paro.

