Se vuelve youtuber Andrés García a sus 79 años

Estrenará próximamente el programa «Conversando con Andrés» en el que hablará de todo, excepto temas vinculados con la pandemia, señala

La vida de Andrés García es un libro abierto, pero esas anécdotas de películas, telenovelas, su andar por la vida y, claro, el tema de sus innumerables mujeres, será contado ahora en su faceta de youtuber, a sus 79 años.

El galán otoñal, quien asegura que despertó el interés de María Félix, estrenará próximamente el programa «Conversando con Andrés» en el que hablará de todo, excepto temas vinculados con la pandemia, pues eso es precisamente lo que lo lleva a debutar en esta nueva faceta.

«Yo no sé nada de esa cosa cibernética, lo que inventé y que unas personas que saben de eso me están aconsejando. Es un programa que voy a sacar semanalmente, del cual ya vienen los anuncios», indica el actor en entrevista telefónica en su casa de Acapulco.

García, quien debutó en cine con Chanoc (1967) y que tiene más de 100 títulos entre películas y telenovelas como «Velo de Novia», «Mi Nombre es Coraje» y «El Privilegio de Amar», indica que su emisión streaming llegará a todo mundo.

«Va a salir en varios medios como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube», señala.

«Ya verán los promocionales y se darán cuenta de lo que se trata, creo que se llevarán una sorpresa muy agradable porque está hecho cinematográficamente».

Aunque Andrés tiene poco más de 10 años de estar inactivo en el medio, no deja de figurar, pues se habla de él en los programas de espectáculos.

«Con ciento y pico de películas que he hecho (logra estar vigente) y porque no ha fracasado ni una sola en 50 años», afirma.

Con su nuevo programa busca tener conexión con el público que lo conoce, pero también con las nuevas generaciones.

«Voy a hablar de varios temas», indica, «lo hago para conversar con el público.

«Lo que quieran preguntarme se los contesto, también les comentaré cosas que han sido públicas de mi vida, escenas de mis películas o lo que comenten en algún programa. Es para hablar de otra cosa que no sea la pandemia», agrega.

La emisión será cada siete días. La primera ya está lista.