Se manifiestan propietarios de bares y cantinas

Propietarios de bares y cantinas de Hermosillo se manifestaron ayer en el cruce del bulevar Luis Encinas y Matamoros para exigir «piso parejo» con las grandes cadenas comerciales, ante las nuevas restricciones sanitarias por encontrarse la ciudad en riesgo máximo por Covid-19.

El presidente de la Asociación Sonorense de Bares y Cantinas, César Duarte, señaló que son 60 negocios afectados por esta medida restrictiva y ya no tienen recursos para seguir pagando empleos y servicios de agua, luz, mientras están cerrados, por lo que piden a las autoridades se les permita seguir trabajando con todos los protocolos sanitarios, como se ha venido haciendo.

«Estamos solicitando el no cierre de nuestros negocios como lo hemos venido manifestando desde hace tiempo desde que estábamos todavía cerrados, pues, ahora sí que nuestras familias comen y dependen varias familias de nuestros giros, y es lo que venimos solicitando que nos permitan trabajar, que no nos discriminen, que nos dejen de mal llamar no esenciales y que nos vean como esenciales», expresó.

Mencionó que está semana se entregó una solicitud por escrito a las autoridades de la Secretaría de Salud para que se les permita reabrir sus negocios, sin embargo, no han tenido respuesta, por lo que tomaron la decisión de manifestarse para exigir suelo parejo con las grandes tiendas comerciales y otros establecimientos.

Los cerca de 80 manifestantes permanecieron durante unos minutos bloqueando el tráfico vehicular de la calle Matamoros a la altura del bulevar Luis Encinas, y posteriormente marcharon hacia las oficinas de la Secretaría de Salud ubicadas en el Centro de Gobierno, a la espera de ser atendidos en su solicitud de que se les permita reabrir sus negocios, de lo contrario, seguirán las protestas.

«Lo único que les pedimos es que nos dejen trabajar y que nos permitan seguir demostrando que cumplimos con los protocolos, todos tenemos derecho al trabajo… ¿Porque a nosotros se nos está bloqueando?» cuestionó.