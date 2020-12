Se impacta moto contra pick up

Con golpes y probables fracturas quedó un joven al estrellar la moto que conducía contra un pick up que le cortó circulación.

El accidente sucedió alrededor de las 20:00 horas del viernes, sobre calle Guadalupe Victoria, entre avenidas Banámichi y Sinoquipe, en la colonia López Portillo.

En el percance participó un automotor marca Nissan, color blanco, modelo 2009, con placas de circulación del Estado de Sonora, que era conducido por Luis Roberto, de 41 años.

El perjudicado se identificó como Mario Alberto, de 22 años, quién tripulaba una motocicleta marca Honda, color blanco, modelo 2019, con placas de circulación del Estado de Sonora.

A la hora indicada, el pick up se encontraba estacionado en sentido contrario frente a la casa marcada con el número 276 y posteriormente inició su marcha, en retroceso.

Tras avanzar algunos metros cortó circulación al motociclista, que recorría Guadalupe Victoria de sur a norte, el cual fue proyectado a la superficie de rodamiento.

Al sitio acudieron agentes de Tránsito y paramédicos de Cruz Roja, que auxiliaron a Mario Alberto, quién fue trasladado a una clínica dónde quedó internado en el área de urgencias.

Los oficiales realizaron el informe del percance y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, junto con el conductor del pick up, quién determinará la situación legal de éste.