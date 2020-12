Se despide Siboldi del Cruz Azul

El estratega uruguayo pide no cuestionar la honorabilidad de sus jugadores que fueron eliminados ante Pumas perdiendo una ventaja de 4-0

El técnico Robert Dante Siboldi anunció su salida del equipo Cruz Azul y pidió no cuestionar la honorabilidad de sus jugadores, que fueron eliminados ante Pumas perdiendo una ventaja de 4-0.

El estratega uruguayo informó que saldrá del equipo a través de un video donde subrayó la ética de su cuerpo técnico y la de sus futbolistas, misma que ha sido cuestionada tras la eliminación en las Semis del torneo Guardianes 2020.

«Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia y cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado», dijo en el video.

«Mis jugadores son profesionales y no son mediocres, dieron todo lo que tenían para dar pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad ni los valores, míos, de mi cuerpo técnico y los jugadores», añadió.

El estratega, que llegó al club en septiembre de 2019, señaló que el resultado ante Pumas son cosas del futbol, pues nunca buscó manejar la cómoda ventaja con la que salió del encuentro de ida.

«Tenía una gran ilusión de salir campeón este torneo, en la Semifinal nos enfrentamos a un gran rival, en el partido de ida los superamos, en la vuelta fuimos superados, pero, quien sabe de futbol, sabe que en 180 minutos todo puede pasar, pero quiero dejar en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores», añadió.

Siboldi deseó suerte al club en la Concachampions, torneo que reanudan el miércoles 16.

Por su parte, el director deportivo de la institución Jaime Ordiales agradeció la labor del estratega y señaló que los celestes disputarán el duelo ante el LAFC de la competencia de la Concacaf con un cuerpo técnico interino.

«Hoy por la mañana tuve a una reunión con Robert Dante Siboldi el cual me participa no continuar con la institución. Entendemos la situación y agradecemos su trabajo y estancia en el equipo.

«Al no poder contar con él en el torneo Concachampions vamos a hacer frente del mismo con un cuerpo técnico interino. Posteriormente se les informará sobre las decisiones de quién será el nuevo técnico del club», apuntó.