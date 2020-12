Roba grupo armado 150 mil pesos de una caseta en Tepoztlán

Los empleados de Caminos y Puentes Federales fueron amarrados y golpeados en las costillas y la cabeza

Un grupo armado irrumpió la madrugada del lunes en la caseta de Tepoztlán y robó alrededor de 150 mil pesos en efectivo.

Hacia las 02:40 horas, unos 10 hombres armados y cubiertos del rostro amagaron a los seis empleados que laboraban en ese momento.

Los empleados de Caminos y Puentes Federales (Capufe) fueron amarrados y golpeados en las costillas y la cabeza, por lo que después del atraco fueron atendidos en el hospital del Issste de Cuernavaca.

El dinero fue robado de las cabinas de cobro y de la bóveda, la cual no cierra por una falla en su sistema, además fueron hurtados todos los objetos electrónicos que había en las oficinas, como grabadoras, televisores y celulares.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, sin embargo, no lograron capturar a los responsables.

En entrevista telefónica, Martín Curiel, líder sindical de Capufe, refirió que hace dos meses y medio esa misma plaza de cobro también fue asaltada, pero en esta ocasión el atraco fue mucho más violento.

«Para mí esto es derivado de lo que se está viviendo, del combate a la toma de casetas por parte de la Guardia Nacional y que Capufe también está tomando otras medidas», refirió.

«Esa caseta era constantemente tomada, pero ya tenía varias semanas que no se atrevían, ahora el robo directo es la modalidad y tememos que se pueda recrudecer en otros puntos».

Curiel reiteró que para el sindicato sí es una preocupación la seguridad de los trabajadores, por lo que se enviaron cartas a las autoridades de Capufe para que expliquen qué medidas están tomando para evitar otros robos.

El líder sindical comentó que no tiene claro si había o no personal de seguridad privada que contrata Capufe para resguardar las casetas.

«Ese es mi reclamo, el día de ayer se enviaron fuertes oficios exigiendo que se informe qué se está haciendo para proteger las plazas de cobro», afirmó.