Retirarán letrero del SNTE de la plaza Hidalgo

Indican las autoridades que se incurrió en una violación al reglamento de construcción, además de obstruir el paso peatonal, por lo que será retirado

Por no contar con permiso y autorización para su construcción por parte del Municipio, será retirado el letrero del SNTE que se colocó en el corredor del bulevar Hidalgo, informó Oscar Audelo Aun.

El pasado 25 de noviembre se aprobó en Cabildo de Hermosillo la concesión al Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 54, de dicho espacio público, en la esquina de las calles Hidalgo y Yáñez, en el Centro de la ciudad, a condición de que la parte interesada, al término de dicho período deje las cosas en su estado original, sin embargo, autoridades aseguran que no cumplieron con los permisos para ello.

Al respecto, el director general de Desarrollo Urbano de la Cidue, explicó que al colocar un letrero en ese espacio se incurrió en una violación al reglamento de construcción, además de obstruir el paso peatonal, por lo que será retirado.

Señaló que cuando un particular o entidad requiere de una concesión del espacio público, el primer paso es acudir a Sindicatura a solicitarla y es esta dependencia la que tramita la autorización ante Cabildo; posteriormente y si se va a construir o modificar el espacio público después de que la concesión es autorizada por Cabildo, el reglamento tipifica que se debe tramitar una licencia y los permisos correspondientes.

“En este caso específico se iban a construir unas letras con motivo del aniversario del SNTE sección 54, por lo que los responsables debieron acudir a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue),

después de obtener la concesión de Cabildo para tramitar su permiso de construcción», dijo.

El funcionario municipal mencionó que para obtener dicho permiso, primero de analizaría es que se encuentra en la zona del Centro Histórico, que requiere acatar ciertos criterios y autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ser por patrimonio arquitectónico.

Otro punto es que lo que se construya no genere problemas para peatones y personas con discapacidad.

Por lo tanto, al no haber un permiso de construcción y observar que físicamente genera un conflicto peatonal de la zona pública, se ordenó el retiro inmediato.