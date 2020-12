Reportan 439 nuevos contagios de Covid-19

Además, este jueves se registraron ocho fallecimientos para totalizar tres mil 441, por lo que el Secretario de Salud, Enrique Clausen pidió no bajar la guardia contra el virus

No hay una fecha exacta de cuándo se recibirán en Sonora la vacuna, solamente se sabe que llegará en diciembre 250 mil dosis para todo el país, por ello, hay que seguir esforzándose y no bajar la guardia en la protección, exhortó el Secretario de Salud del Estado en el reporte de ocho fallecimientos y 439 nuevos contagios por Covid – 19.

En la información diaria que proporciona Enrique ClausenIberri sobre el panorama epidemiológico por la pandemia abundó sobre la importancia de extremar los cuidados en las fechas decembrinas, para evitar un repunte mayor de contagios.

Reiteró que no hay fecha para acceder a las vacunas, las primeras que lleguen serán destinadas al personal de salud al estar en la primera línea de batalla, por lo que no será de inmediato la aplicación para toda la población.

“Ya hiciste un gran esfuerzo durante nueve meses para no enfermarte, para ser sobreviviente de Covid y la vacuna está por llegar. Te pido que no te confíes en estos días de diciembre, no vayas a las posadas y mucho menos las organices, que tu conciencia no cargue con enfermos y muertes”, resaltó.

Casos confirmados

Con respecto a los casos confirmados este jueves 3 de diciembre, las ocho muertes corresponden a seis hombres y dos mujeres, residentes de los municipios de Hermosillo y Navojoa con dos casos cada uno; Agua Prieta, Empalme, Cajeme y San Luis Río Colorado con un caso cada uno, acumulándose tres mil 441en lo que va de la pandemia.

Sobre los nuevos contagios, se confirmaron 439 y los pacientes son residentes de los municipios de Hermosillo con 268, Nogales con 49, Cananea con 45, Cajeme con 20, Navojoa con 18, Nacozari de García con nueve y Baviácora con cinco.

También corresponden a las localidades de Arizpe, Huatabampo, San Luis Río Colorado y Agua Prieta con tres casos cada uno; Bacoachi, Santa Ana y Etchojoa con dos casos cada uno; Álamos, Nácori Chico, Benito Juárez, Huépac, Guaymas, y Empalme con uno cada uno, suman un total de43 mil 838 desde el primer caso confirmado el pasado 16 de marzo.

Además, se confirmaron cuatro casos pediátricos, en cuatro niñas, con los que se acumulan 853 en total; se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas, para un total de 322 casos; 34 de los 439 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.