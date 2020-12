Reiteran llamado a evitar festejos navideños

En estas fechas decembrinas es muy importante que la población lleve a cabo las recomendaciones para evitar contagios de Covid-19, ya que la Federación sitúa a Sonora en riesgo alto de pasar al color rojo en el semáforo epidemiológico federal, indicó Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud en Sonora llamó a la población a que, tanto en Navidad como en Año Nuevo, opten por reuniones virtuales con la familia que no reside en el mismo hogar, para reducir el riesgo de contagio.

‘’Para mantenernos cerca pero sin contagios, celebra la Navidad y el Año Nuevo con tus seres queridos mediante reuniones virtuales, para mantener un puente de comunicación y afecto con tu gente querida, llámales o envíales mensajes y cartas’’, declaró.

Emitió recomendaciones personales en este momento de riesgo máximo de contagios, como lo son evitar reuniones en espacios cerrados, guardar dos metros de distancia con otras personas, usar cubrebocas correctamente y todo el tiempo, así como no olvidar el lavado frecuente de manos.

Álvarez Hernández agregó que en caso de beber alcohol, se debe hacer con moderación, evitar la exposición o contacto con personas ajenas a su hogar y si es inevitable, recomendó que no sea por más de 15 minutos; tampoco se debe organizar ni asistir a reuniones.

Indicó que se debe procurar realizar compras en línea, pedir para entrega a domicilio o recoger y si se debe salir, se recomienda que lo haga solo una persona por familia.

Recordó que a la primera sospecha síntomas, o si se tiene conocimiento de haber estado en contacto con una persona positiva Covid-19, se debe llamar al 6622-16-27-59 de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, o acudir de inmediato a la Unidad Anticipa más cercana.

Álvarez Hernández comentó que en el Mapa Sonora Anticipa, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales se encuentran en riesgo máximo, por lo que todas las actividades se deben suspender a las 8:00 de la noche.

En riesgo alto, apuntó, se encuentra Puerto Peñasco, Agua Prieta, Cananea, Navojoa, Cajeme y Caborca, municipios que deben suspender actividades a las 10:00 de la noche, mientras que Guaymas se sitúa en riesgo medio, donde las actividades deben cerrar a las 12:00 de la mañana.