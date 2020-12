Regresa Tampa a los playoffs

Tom Brady solo necesitó solo dos cuartos para tirar 348 yardas, cuatro touchdowns y de esta manera guiar el triunfo de Tampa Bay 47-7 sobre los Leones de Detroit.

Con esta victoria, los Bucaneros amarraron por primera vez, en 13 años, su boleto a los Playoffs de la NFL.

Brady brilló con luz propia en la semana 16. Su actuación ayudó para que Tampa Bay marcara 34 puntos en la primera mitad del encuentro, la mayor cifra en la historia de la franquicia al medio tiempo.

El ex QB de Nueva Inglaterra tiró pases de anotación para Rob Gronkowski, Mike Evans, Chris Godwin y Antonio Brown solo en los primeros dos cuartos.

Para la segunda mitad, Bruce Arians, entrenador en jefe de Tampa Bay, decidió darle descanso a Brady y darle juego a Blaine Gabbert, quien no desentonó y lanzó para 143 yardas y dos anotaciones.

Por su parte, el receptor abierto Mike Evans culminó con 181 yardas y dos anotaciones por aire.

Con este resultado, Tampa Bay amarra su boleto a los Playoffs de la NFL y registra un récord de 10-5 en esta temporada.

Mientras que su ex equipo, los Patriotas, no estarán en postemporada por primera vez en 11 años.