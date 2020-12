Reforzará Adrián Mora a los Rayados en la defensa central

El Monterrey hizo oficial la incorporación del joven de cara al torno Guard1anes Clausura 2020, llega procedente del Toluca

A través de sus redes sociales los Rayados de Monterrey oficializaron la llegada del defensor Adrián Mora para el torneo Guard1anes Clausura 2021, llega procedente de los Diablos Rojos del Toluca.

Mora Barraza nació el 15 de agosto de 1997 en Hidalgo del Parral, Chihuahua e inició en las fuerzas básicas de Toluca a los 19 años, al entrar en el equipo Sub 20 para el Apertura 2016, no obstante, no vio actividad hasta el Clausura 2017, donde participó en seis encuentros con la Sub 20 y 15 partidos con la filial de la Liga Premier.

Después de tomar experiencia con las filiales Sub 20 y Premier, llegó la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Copa MX Clausura 2018, en la jornada 5 de la fase de grupos, el 21 de febrero jugó los 90 minutos en el triunfo de Toluca de visita por 4-3 ante los Mineros de Zacatecas, en el Estadio Carlos Vega Villalba.

Su debut en Liga MX, llegó el 14 de septiembre de 2018, en la jornada 9 del Apertura, cuando los escarlatas visitaron a los Tiburones Rojos de Veracruz, el triunfo fue para los mexiquenses por 3-2, incluso Mora convirtió un gol en la cancha del Estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente.

Con los Diablos, Mora jugó 53 partidos oficiales y anotó 3 goles, además en 2019, fue convocado para la Selección Mexicana Sub 23 por Jaime Lozano para el Torneo Esperanzas de Toulon 2019, donde disputó dos encuentros con el Tri, que terminó en tercer lugar.